https://ria.ru/20250623/moskva-2024821361.html
Заммэра Москвы объяснила, как формируется городской бюджет
Заммэра Москвы объяснила, как формируется городской бюджет - РИА Новости, 23.06.2025
Заммэра Москвы объяснила, как формируется городской бюджет
Деньги должны возвращаться в экономику города, они должны работать, поэтому задачи в формировании профицитного бюджета нет, сообщила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:30:00+03:00
2025-06-23T12:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Деньги должны возвращаться в экономику города, они должны работать, поэтому задачи в формировании профицитного бюджета нет, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Вы знаете, у нас нет задачи по формированию профицитного бюджета, потому что доходы бюджета - это деньги, в моменте изъятые из экономики. Мы считаем, что деньги должны возвращаться в экономику, они должны работать, поэтому смысла в формировании профицитного бюджета для себя мы не видим. Мы считаем, что все, что мы забираем, максимально нужно направлять, в том числе, на мероприятия развития, на строительство инфраструктуры, повышение привлекательности городской среды, направлять на меры поддержки, в том числе бизнеса, и социальные меры поддержки", - сказала Багреева, отвечая на вопрос, будет ли сформирован профицитный бюджет города Москвы на следующий год. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250623/bagreeva-2024797257.html
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экономика, москва, мария багреева
ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Мария Багреева
Заммэра Москвы объяснила, как формируется городской бюджет
Багреева рассказала, как формируется бюджет Москвы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Деньги должны возвращаться в экономику города, они должны работать, поэтому задачи в формировании профицитного бюджета нет, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Вы знаете, у нас нет задачи по формированию профицитного бюджета, потому что доходы бюджета - это деньги, в моменте изъятые из экономики. Мы считаем, что деньги должны возвращаться в экономику, они должны работать, поэтому смысла в формировании профицитного бюджета для себя мы не видим. Мы считаем, что все, что мы забираем, максимально нужно направлять, в том числе, на мероприятия развития, на строительство инфраструктуры, повышение привлекательности городской среды, направлять на меры поддержки, в том числе бизнеса, и социальные меры поддержки", - сказала Багреева, отвечая на вопрос, будет ли сформирован профицитный бюджет города Москвы на следующий год.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.