https://ria.ru/20250623/moskva-2024820575.html

Багреева заявила о стремлении Москвы выйти на бездефицитный бюджет

Багреева заявила о стремлении Москвы выйти на бездефицитный бюджет - РИА Новости, 23.06.2025

Багреева заявила о стремлении Москвы выйти на бездефицитный бюджет

Бюджет Москвы 2025 года спланирован с дефицитом, однако за счет экономии к концу года он может стать бездефицитным, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:15:00+03:00

2025-06-23T12:15:00+03:00

2025-06-23T13:06:00+03:00

экономика

москва

мария багреева

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Бюджет Москвы 2025 года спланирован с дефицитом, однако за счет экономии к концу года он может стать бездефицитным, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Бюджет этого года действительно спланирован с дефицитом. Но в рамках исполнения бюджета у нас, как правило, складывается определенная экономия. Она связана и с эффективностью конкурентных процедур, и с тем, что в рамках бюджета мы тоже пытаемся текущие задачи оптимизировать. То есть мы, как правило, рассчитываем на то, что к концу года с точки зрения расходов, выйдем на более эффективную цифру, чем планировали изначально. Кроме того, бюджет всегда верстается, исходя из консервативного сценария оценки доходов для того, чтобы мы точно понимали, что спланировали то, что действительно получим. Но всегда в силу разных причин бывают дополнительные доходы бюджета, которые тоже идут в покрытие дефицита. Я думаю, что к концу года мы выйдем на бездефицитный бюджет за счет экономии", - рассказала Багреева. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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экономика, москва, мария багреева