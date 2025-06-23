https://ria.ru/20250623/moskva-2024788211.html

Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3%

Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% - РИА Новости, 23.06.2025

Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3%

Отгрузка столичных компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% по итогам четырех месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:00:00+03:00

2025-06-23T12:00:00+03:00

2025-06-23T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

технологии

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отгрузка столичных компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% по итогам четырех месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает и поддерживает промышленный сектор, который снабжает отечественный рынок качественной продукцией. Спрос на столичные изделия уверенно растет, что подтверждается динамикой отгрузки. Так, в январе-апреле 2025 года поставки предприятий столицы увеличилась на 3,3% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Особой популярностью среди заказчиков пользовались пищевые продукты, напитки, текстильные изделия, бумага и бумажные изделия, химические вещества и химические продукты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Таким образом, за четыре месяца этого года компании поставили пищевых продуктов на сумму более 218 миллиардов рублей, а химических веществ и химических продуктов – свыше 103 миллиардов рублей."Москва – драйвер развития промышленного производства. В городе действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, которые обеспечивают рынок значимой продукцией. Мы прогнозируем сохранение устойчивого тренда на увеличение производственных показателей сектора. Ежемесячно наблюдается рост производства и отгрузки московских производителей, что свидетельствует об их активном развитии", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что предприятия поставили на 7,5% больше текстильных изделий, а отгрузка напитков выросла на 6,3% за четыре месяца этого года.Каждый год в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.

https://ria.ru/20250618/moskva-2023431419.html

https://ria.ru/20250615/liksutov-2022369378.html

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экономика, москва, технологии, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов