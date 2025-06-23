Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moskva-2024788211.html
Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3%
Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% - РИА Новости, 23.06.2025
Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3%
Отгрузка столичных компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% по итогам четырех месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:00:00+03:00
2025-06-23T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
технологии
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024787656_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_d7d3a7a7e849892179bd0f8b2a45ab2a.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отгрузка столичных компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% по итогам четырех месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает и поддерживает промышленный сектор, который снабжает отечественный рынок качественной продукцией. Спрос на столичные изделия уверенно растет, что подтверждается динамикой отгрузки. Так, в январе-апреле 2025 года поставки предприятий столицы увеличилась на 3,3% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Особой популярностью среди заказчиков пользовались пищевые продукты, напитки, текстильные изделия, бумага и бумажные изделия, химические вещества и химические продукты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Таким образом, за четыре месяца этого года компании поставили пищевых продуктов на сумму более 218 миллиардов рублей, а химических веществ и химических продуктов – свыше 103 миллиардов рублей."Москва – драйвер развития промышленного производства. В городе действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, которые обеспечивают рынок значимой продукцией. Мы прогнозируем сохранение устойчивого тренда на увеличение производственных показателей сектора. Ежемесячно наблюдается рост производства и отгрузки московских производителей, что свидетельствует об их активном развитии", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что предприятия поставили на 7,5% больше текстильных изделий, а отгрузка напитков выросла на 6,3% за четыре месяца этого года.Каждый год в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
https://ria.ru/20250618/moskva-2023431419.html
https://ria.ru/20250615/liksutov-2022369378.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024787656_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_fc0cd19656cda816625962d037c4c0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, технологии, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Технологии, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3%

Ликсутов: отгрузка предприятий обрабатывающего производства увеличилась на 3,3%

© Фото : Пресс-служба ДИППФабрика "Красный Октябрь"
Фабрика Красный Октябрь - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Фабрика "Красный Октябрь"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отгрузка столичных компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3% по итогам четырех месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает и поддерживает промышленный сектор, который снабжает отечественный рынок качественной продукцией. Спрос на столичные изделия уверенно растет, что подтверждается динамикой отгрузки. Так, в январе-апреле 2025 года поставки предприятий столицы увеличилась на 3,3% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Особой популярностью среди заказчиков пользовались пищевые продукты, напитки, текстильные изделия, бумага и бумажные изделия, химические вещества и химические продукты", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Выпуск химической продукции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Выпуск химической продукции в Москве в январе-апреле вырос на 40%
18 июня, 09:13
Таким образом, за четыре месяца этого года компании поставили пищевых продуктов на сумму более 218 миллиардов рублей, а химических веществ и химических продуктов – свыше 103 миллиардов рублей.
"Москва – драйвер развития промышленного производства. В городе действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, которые обеспечивают рынок значимой продукцией. Мы прогнозируем сохранение устойчивого тренда на увеличение производственных показателей сектора. Ежемесячно наблюдается рост производства и отгрузки московских производителей, что свидетельствует об их активном развитии", – указал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что предприятия поставили на 7,5% больше текстильных изделий, а отгрузка напитков выросла на 6,3% за четыре месяца этого года.
Каждый год в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
Разработки Банка технологий - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Ликсутов: новые решения стали доступны в "Банке технологий"
15 июня, 12:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваТехнологииМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала