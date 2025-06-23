https://ria.ru/20250623/moskva-2024752171.html

В Москве врачи выходили младенца, родившегося с низкой массой тела

В Москве врачи выходили младенца, родившегося с низкой массой тела - РИА Новости, 23.06.2025

В Москве врачи выходили младенца, родившегося с низкой массой тела

Московские врачи выходили младенца, родившегося с весом 415 граммов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:35:00+03:00

2025-06-23T09:35:00+03:00

2025-06-23T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московские врачи выходили младенца, родившегося с весом 415 граммов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сегодня столичные врачи успешно выхаживают 99 процентов новорожденных с низкой массой тела, и возможности помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются. История малыша, появившегося на свет в Перинатальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова с весом всего 415 граммов, — яркое тому подтверждение. Благодаря слаженной работе врачей и активному участию мамы, ребенок смог пройти за пять месяцев сложный путь от реанимации до выписки. Сейчас, набрав вес 3200 граммов, он здоров и находится дома с семьей", — рассказала она.Беременная женщина поступила с патологией, выявленной на втором скрининге. По итогам консилиума врачи решили провести экстренное кесарево сечение. Ребенок появился на свет весом 415 граммов и ростом 22 сантиметра. Его сразу поместили в высокотехнологичный бокс для новорожденных и подключили к аппарату ИВЛ. В течение трех месяцев медики проверяли работу всех жизненно важных функций организма — дыхания, питания, поддержания температуры тела, а также проводили необходимую терапию. Как отметила Ракова, через три месяца младенец смог дышать самостоятельно и его перевели в палату к маме, где он еще два месяца получал терапию и набирал вес. В начале мая ребенок прошел контрольное обследование, подтвердившее отсутствие угрозы жизни.

https://ria.ru/20250617/moskva-2023289823.html

https://ria.ru/20250519/rakova-2017906588.html

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общество, москва, анастасия ракова