https://ria.ru/20250623/moshenniki-2024725494.html

Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками

Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками - РИА Новости, 23.06.2025

Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками

Разговаривать с мошенниками опасно даже в случае распознания обмана, необходимо незамедлительно положить трубку, чтобы аферисты не использовали голос и... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:42:00+03:00

2025-06-23T02:42:00+03:00

2025-06-23T02:42:00+03:00

общество

технологии

алла храпунова

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разговаривать с мошенниками опасно даже в случае распознания обмана, необходимо незамедлительно положить трубку, чтобы аферисты не использовали голос и интонацию в дальнейших схемах, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Мы часто повторяем: услышали мошенника - кладите трубку. Это правило должно стать обязательным. Но многие его не придерживаются и хвастаются тем, что говорили с мошенниками, задержали их в разговоре, чем, возможно, уберегли кого-то другого от атак", - сказала она. По словам эксперта, сейчас все больше людей умеют распознавать обман и определять, что им звонит мошенник. Однако любой разговор с аферистами опасен. "Даже если вы уверены в своих силах, к сожалению, в арсенале мошенников есть психологические приёмы незаметного воздействия на сознание жертвы. И вот вы уже, неожиданно для себя, начинаете переживать, а вдруг и правда с вашими деньгами что-то происходит", - отметила Храпунова. Кроме того, она подчеркнула, что для мошенников ценен каждый разговор, поскольку они могут пополнять свою базу реальными голосами, интонациями и реакциями, которые в дальнейшем будут использованы в других схемах обмана. "Не стоит рисковать собой, своими данными - кладите трубку без разговоров", - добавила Храпунова.

https://ria.ru/20250622/moshennichestvo-2024560840.html

https://ria.ru/20250301/moshennichestvo-2002390290.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, алла храпунова