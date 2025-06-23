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Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками - РИА Новости, 23.06.2025
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02:42 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moshenniki-2024725494.html
Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками
Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками - РИА Новости, 23.06.2025
Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками
Разговаривать с мошенниками опасно даже в случае распознания обмана, необходимо незамедлительно положить трубку, чтобы аферисты не использовали голос и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:42:00+03:00
2025-06-23T02:42:00+03:00
общество
технологии
алла храпунова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разговаривать с мошенниками опасно даже в случае распознания обмана, необходимо незамедлительно положить трубку, чтобы аферисты не использовали голос и интонацию в дальнейших схемах, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Мы часто повторяем: услышали мошенника - кладите трубку. Это правило должно стать обязательным. Но многие его не придерживаются и хвастаются тем, что говорили с мошенниками, задержали их в разговоре, чем, возможно, уберегли кого-то другого от атак", - сказала она. По словам эксперта, сейчас все больше людей умеют распознавать обман и определять, что им звонит мошенник. Однако любой разговор с аферистами опасен. "Даже если вы уверены в своих силах, к сожалению, в арсенале мошенников есть психологические приёмы незаметного воздействия на сознание жертвы. И вот вы уже, неожиданно для себя, начинаете переживать, а вдруг и правда с вашими деньгами что-то происходит", - отметила Храпунова. Кроме того, она подчеркнула, что для мошенников ценен каждый разговор, поскольку они могут пополнять свою базу реальными голосами, интонациями и реакциями, которые в дальнейшем будут использованы в других схемах обмана. "Не стоит рисковать собой, своими данными - кладите трубку без разговоров", - добавила Храпунова.
https://ria.ru/20250622/moshennichestvo-2024560840.html
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общество, технологии, алла храпунова
Общество, Технологии, Алла Храпунова
Эксперт предупредила об опасности разговора с мошенниками

Храпунова: мошенники могут использовать голос того, с кем говорят по телефону

© Depositphotos.com / photography33Сотрудница офиса отвечает на звонок
Сотрудница офиса отвечает на звонок - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Depositphotos.com / photography33
Сотрудница офиса отвечает на звонок. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разговаривать с мошенниками опасно даже в случае распознания обмана, необходимо незамедлительно положить трубку, чтобы аферисты не использовали голос и интонацию в дальнейших схемах, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Мы часто повторяем: услышали мошенника - кладите трубку. Это правило должно стать обязательным. Но многие его не придерживаются и хвастаются тем, что говорили с мошенниками, задержали их в разговоре, чем, возможно, уберегли кого-то другого от атак", - сказала она.
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По словам эксперта, сейчас все больше людей умеют распознавать обман и определять, что им звонит мошенник. Однако любой разговор с аферистами опасен.
"Даже если вы уверены в своих силах, к сожалению, в арсенале мошенников есть психологические приёмы незаметного воздействия на сознание жертвы. И вот вы уже, неожиданно для себя, начинаете переживать, а вдруг и правда с вашими деньгами что-то происходит", - отметила Храпунова.
Кроме того, она подчеркнула, что для мошенников ценен каждый разговор, поскольку они могут пополнять свою базу реальными голосами, интонациями и реакциями, которые в дальнейшем будут использованы в других схемах обмана.
"Не стоит рисковать собой, своими данными - кладите трубку без разговоров", - добавила Храпунова.
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