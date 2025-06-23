https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html

В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье

В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье - РИА Новости, 23.06.2025

В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье

Заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющемся намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье является необоснованной... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:54:00+03:00

2025-06-23T16:54:00+03:00

2025-06-23T16:54:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющемся намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье является необоснованной спекуляцией, которая используется в преддверии выборов, чтобы сеять страх среди населения на фоне отсутствия реальных достижений нынешнего руководства, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" Василий Боля. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение. Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет. "На мой взгляд, это заявление (Санду – ред.) является необоснованной спекуляцией, которая не соответствует ни реальному положению дел, ни оценкам экспертов по безопасности… Я считаю, что эти заявления используются для того, чтобы сеять страх среди населения на фоне отсутствия реальных достижений нынешней власти. Тема войны и дестабилизации использовалась неоднократно, особенно в ходе предвыборных кампаний, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, стоящих перед страной", - написал Боля в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что все сценарии, которые были озвучены властями на предыдущих выборах, оказались полностью необоснованными. "К примеру, на президентских выборах (состоялись в конце 2024 года – ред.) они говорили о вторжении в Молдову наемников из ЧВК "Вагнер"… Я призываю граждан не поддаваться на подобные манипуляции и мыслить здраво", - подчеркнул Боля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html

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в мире, молдавия, россия, ссср, майя санду, василий боля, дорин речан