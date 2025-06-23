Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье - РИА Новости, 23.06.2025
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье
Заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющемся намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье является необоснованной... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:54:00+03:00
2025-06-23T16:54:00+03:00
в мире
молдавия
россия
ссср
майя санду
василий боля
дорин речан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющемся намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье является необоснованной спекуляцией, которая используется в преддверии выборов, чтобы сеять страх среди населения на фоне отсутствия реальных достижений нынешнего руководства, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" Василий Боля. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение. Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет. "На мой взгляд, это заявление (Санду – ред.) является необоснованной спекуляцией, которая не соответствует ни реальному положению дел, ни оценкам экспертов по безопасности… Я считаю, что эти заявления используются для того, чтобы сеять страх среди населения на фоне отсутствия реальных достижений нынешней власти. Тема войны и дестабилизации использовалась неоднократно, особенно в ходе предвыборных кампаний, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, стоящих перед страной", - написал Боля в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что все сценарии, которые были озвучены властями на предыдущих выборах, оказались полностью необоснованными. "К примеру, на президентских выборах (состоялись в конце 2024 года – ред.) они говорили о вторжении в Молдову наемников из ЧВК "Вагнер"… Я призываю граждан не поддаваться на подобные манипуляции и мыслить здраво", - подчеркнул Боля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html
молдавия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, ссср, майя санду, василий боля, дорин речан
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Майя Санду, Василий Боля, Дорин Речан
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье

Боля назвал слова Санду о миротворцах РФ в Приднестровье спекуляцией

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющемся намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье является необоснованной спекуляцией, которая используется в преддверии выборов, чтобы сеять страх среди населения на фоне отсутствия реальных достижений нынешнего руководства, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" Василий Боля.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что РФ якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV заявила, что РФ якобы пытается использовать дипломатические паспорта для отправки военных в Приднестровье. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров на полях ПМЭФ заявил РИА Новости, что заявления молдавских властей о якобы намерении России увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение. Как заметил посол, если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Санду, на это уйдет около 20 лет.
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер
18 июня, 17:23
"На мой взгляд, это заявление (Санду – ред.) является необоснованной спекуляцией, которая не соответствует ни реальному положению дел, ни оценкам экспертов по безопасности… Я считаю, что эти заявления используются для того, чтобы сеять страх среди населения на фоне отсутствия реальных достижений нынешней власти. Тема войны и дестабилизации использовалась неоднократно, особенно в ходе предвыборных кампаний, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, стоящих перед страной", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что все сценарии, которые были озвучены властями на предыдущих выборах, оказались полностью необоснованными. "К примеру, на президентских выборах (состоялись в конце 2024 года – ред.) они говорили о вторжении в Молдову наемников из ЧВК "Вагнер"… Я призываю граждан не поддаваться на подобные манипуляции и мыслить здраво", - подчеркнул Боля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Владимир Зеленский и Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского
18 июня, 22:57
 
В миреМолдавияРоссияСССРМайя СандуВасилий БоляДорин Речан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала