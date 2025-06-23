https://ria.ru/20250623/moldavija-2024773660.html
Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета
Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета - РИА Новости, 23.06.2025
Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета
Молдавский суверенитет за 35 лет своего существования превратился в разменную монету геополитических игр, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:54:00+03:00
2025-06-23T10:54:00+03:00
2025-06-23T11:00:00+03:00
в мире
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илан шор
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Молдавский суверенитет за 35 лет своего существования превратился в разменную монету геополитических игр, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее президент Молдавии Майя Санду пригласила жителей Молдавии принять участие в марше суверенитета, который пройдет вечером 23 июня. "Сегодня День суверенитета Молдавии. Можно подвести некоторые итоги 35-летия. Они, к сожалению, неутешительны. Санду и партия "Действие и солидарность" превратили наш суверенитет и самобытность в разменную монету геополитических игр. Страна все сильнее зависит от других государств, вязнет в долгах, перенимает чуждые ценности", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в стране идут постоянные нападки на свободу слова, разрушена система правосудия, преследуются любые формы инакомыслия. "Но Молдавия переживет эту чуму. Мы будем биться за наш суверенитет и нейтральный статус. Мы не позволим никому диктовать нам свои правила. Вместе с соратниками по блоку "Победа" работаем над тем, чтобы страна развивалась в соответствии с национальными интересами. У Молдавии есть свой путь, и каким ему быть, только народ может решать", - подчеркнул политик. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250620/moldavija-2024330325.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета
Шор: суверенитет Молдавии превратился в разменную монету геополитических игр
КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Молдавский суверенитет за 35 лет своего существования превратился в разменную монету геополитических игр, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее президент Молдавии Майя Санду пригласила жителей Молдавии принять участие в марше суверенитета, который пройдет вечером 23 июня.
"Сегодня День суверенитета Молдавии. Можно подвести некоторые итоги 35-летия. Они, к сожалению, неутешительны. Санду и партия "Действие и солидарность" превратили наш суверенитет и самобытность в разменную монету геополитических игр. Страна все сильнее зависит от других государств, вязнет в долгах, перенимает чуждые ценности", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в стране идут постоянные нападки на свободу слова, разрушена система правосудия, преследуются любые формы инакомыслия.
"Но Молдавия переживет эту чуму. Мы будем биться за наш суверенитет и нейтральный статус. Мы не позволим никому диктовать нам свои правила. Вместе с соратниками по блоку "Победа" работаем над тем, чтобы страна развивалась в соответствии с национальными интересами. У Молдавии есть свой путь, и каким ему быть, только народ может решать", - подчеркнул политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.