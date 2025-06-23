Рейтинг@Mail.ru
Российские моряки провели учения в Балтийском море - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 23.06.2025 (обновлено: 16:17 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/mo-2024872812.html
Российские моряки провели учения в Балтийском море
Российские моряки провели учения в Балтийском море - РИА Новости, 23.06.2025
Российские моряки провели учения в Балтийском море
Ударная группировка ВМФ РФ при поддержке самолетов ВКС уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:02:00+03:00
2025-06-23T16:17:00+03:00
безопасность
россия
балтийское море
калининградская область
воздушно-космические силы россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947464367_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_ba38cdc7e1da8d77171cb669917de537.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ударная группировка ВМФ РФ при поддержке самолетов ВКС уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ."В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка ВМФ в составе корабельной ударной группы, корабельной поисковой ударной группы, ракетно-катерной ударной группы, дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника разнородными группировками Балтийского флота", - говорится в сообщении министерства.В МО уточнили, что, согласно плану учения, войска и силы отработали задачи по отражению удара противника по критически важным гражданским и военным объектам РФ на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.По данным Минобороны, для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива были задействованы береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.
https://ria.ru/20250623/mo-2024875916.html
россия
балтийское море
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947464367_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_e245b69b02acbff1cb4bedbc00ee2306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, балтийское море, калининградская область, воздушно-космические силы россии, общество
Безопасность, Россия, Балтийское море, Калининградская область, Воздушно-космические силы России, Общество
Российские моряки провели учения в Балтийском море

МО: российские моряки провели учения в Балтийском море

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ РФ
Корабли ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Корабли ВМФ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ударная группировка ВМФ РФ при поддержке самолетов ВКС уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка ВМФ в составе корабельной ударной группы, корабельной поисковой ударной группы, ракетно-катерной ударной группы, дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника разнородными группировками Балтийского флота", - говорится в сообщении министерства.
В МО уточнили, что, согласно плану учения, войска и силы отработали задачи по отражению удара противника по критически важным гражданским и военным объектам РФ на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.
По данным Минобороны, для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива были задействованы береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.
Сторожевой корабль Балтийского флота Неустрашимый - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ
Вчера, 16:13
 
БезопасностьРоссияБалтийское мореКалининградская областьВоздушно-космические силы РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала