https://ria.ru/20250623/mo-2024872812.html

Российские моряки провели учения в Балтийском море

Российские моряки провели учения в Балтийском море - РИА Новости, 23.06.2025

Российские моряки провели учения в Балтийском море

Ударная группировка ВМФ РФ при поддержке самолетов ВКС уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:02:00+03:00

2025-06-23T16:02:00+03:00

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безопасность

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балтийское море

калининградская область

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ударная группировка ВМФ РФ при поддержке самолетов ВКС уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ."В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка ВМФ в составе корабельной ударной группы, корабельной поисковой ударной группы, ракетно-катерной ударной группы, дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника разнородными группировками Балтийского флота", - говорится в сообщении министерства.В МО уточнили, что, согласно плану учения, войска и силы отработали задачи по отражению удара противника по критически важным гражданским и военным объектам РФ на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.По данным Минобороны, для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива были задействованы береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.

https://ria.ru/20250623/mo-2024875916.html

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балтийское море

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безопасность, россия, балтийское море, калининградская область, воздушно-космические силы россии, общество