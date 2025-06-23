https://ria.ru/20250623/mishustin-2024898500.html

Мишустин рассказал о планах по реализации молодежной политики

Мишустин рассказал о планах по реализации молодежной политики - РИА Новости, 23.06.2025

Мишустин рассказал о планах по реализации молодежной политики

Правительство подготовило план мероприятий по выполнению Стратегии реализации молодежной политики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:29:00+03:00

2025-06-23T17:29:00+03:00

2025-06-23T17:29:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство подготовило план мероприятий по выполнению Стратегии реализации молодежной политики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В субботу будет отмечаться День молодёжи... В России практически четверть жителей – это граждане от 14 до 35 лет. И правительство формирует условия для их всестороннего развития. На решение такой задачи нацелен в том числе подготовленный план мероприятий по выполнению Стратегии реализации молодёжной политики", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В рамках него в России и дальше будут создавать возможности для юношей и девушек во всех регионах страны раскрывать свой потенциал, проявить таланты, активно участвовать в общественно значимых проектах, пробовать себя в волонтёрской деятельности. "Особое внимание уделим и молодым семьям, чтобы они могли получать помощь в решении жилищных вопросов, а также совмещать воспитание детей с учёбой, работой и карьерой. Ещё одно значимое направление – привлечение современного поколения к здоровому образу жизни, занятиям спортом, физкультурой. Для тех, кто хочет лучше узнать свою страну, нашу историю и культуру, будем открывать и новые туристические маршруты", - пообещал премьер. Он также считает важным оказывать молодежи поддержку при выборе профессии, с приобретением дополнительных навыков, нужных в работе, и при дальнейшем трудоустройстве. "Важно, чтобы все мероприятия стратегии были своевременно реализованы. И, пользуясь случаем, хочу поздравить нашу молодёжь с праздником", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250522/pravitelstvo-2018424370.html

https://ria.ru/20250605/dronov-2021190788.html

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общество, россия, михаил мишустин