https://ria.ru/20250623/minoborony-2024797492.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 23.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих и артиллерийское орудие, РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:13:00+03:00

2025-06-23T12:13:00+03:00

2025-06-23T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

днепропетровская область

донецкая народная республика

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Червоная Зирка в ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Малиевка Днепропетровской области."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность