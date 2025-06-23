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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 23.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих и артиллерийское орудие, РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:13:00+03:00
2025-06-23T12:13:00+03:00
2025-06-23T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 185 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Червоная Зирка в ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Малиевка Днепропетровской области."ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 185 военных за сутки в зоне действий "Востока"