Россия негативно относится к планам НАТО по обороне, заявили в МИД
Грушко: Россия негативно относится к планам НАТО повысить траты на оборону
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия крайне негативно относится к планам НАТО повысить расходы на оборону, будет продолжать принимать меры для обеспечения своей безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Уже всем понятно, что такое решение, если будет принято, приведет к переводу экономики в особенности европейских стран-членов на "военные рельсы" в ущерб социально-экономическому благополучию их граждан. Ускорится процесс милитаризации ЕС, состояние безопасности в Европе и глобально еще больше ухудшится", - сказал он в интервью агентству.
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"Так что оценим такое решение крайне негативно и продолжим принимать все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороноспособности", - подчеркнул дипломат.
В начале мая агентство Рейтер передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам НАТО увеличить расходы до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который ждет от союзников трат в 5% ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже США.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.