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"Время уходит": в Британии заявили о панике у Зеленского
"Время уходит": в Британии заявили о панике у Зеленского - РИА Новости, 23.06.2025
"Время уходит": в Британии заявили о панике у Зеленского
Поведение Владимира Зеленского в последнее время показывает, что он очень боится потери интереса мирового сообщества к Украине на фоне обострения отношений... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:11:00+03:00
2025-06-23T05:11:00+03:00
2025-06-23T05:14:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского в последнее время показывает, что он очень боится потери интереса мирового сообщества к Украине на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном — такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют. На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам. Да он и сам это понимает. Вместо пафоса в речах Зеленского теперь слышится нарастающая паника", — считает эксперт.При этом плачевное положение украинской армии на фронте в последнее время кажется предвестником катастрофы для Киева, констатировал Меркурис.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC пожаловался, что Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые ,по его словам, предназначались для ВСУ.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что результаты на линии боевого соприкосновения мало обнадеживают главу киевского режима. По его словам, сложилась такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают Зеленского делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты, потому что они значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024727649.html
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украина, израиль, иран, владимир зеленский, александр меркурис, нато, вооруженные силы украины
Украина, Израиль, Иран, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Время уходит": в Британии заявили о панике у Зеленского
Меркурис: Зеленский все больше паникует из-за своего тяжелого положения