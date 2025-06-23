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Медведчук призвал убрать безумцев у власти на Украине - РИА Новости, 23.06.2025
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10:07 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/medvedchuk-2024760107.html
Медведчук призвал убрать безумцев у власти на Украине
Медведчук призвал убрать безумцев у власти на Украине - РИА Новости, 23.06.2025
Медведчук призвал убрать безумцев у власти на Украине
Для восстановления мира и стабильности в Европе нужно убрать безумцев из власти в Киеве, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:07:00+03:00
2025-06-23T10:07:00+03:00
в мире
европа
россия
киев
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Для восстановления мира и стабильности в Европе нужно убрать безумцев из власти в Киеве, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Всем западным политикам нужно понять только одно: уберите безумцев из власти в Киеве, и вы восстановите мир и стабильность в Европе. Анти-Россия не нужна ни России, ни Европе, ни в первую очередь самим украинцам", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, именно Зеленский уничтожил Украину как государство. При этом западные политики "продолжают сюсюкать с бандой Зеленского". "Но хуже всего то, что они копируют его действия: разводят антироссийскую истерию, вредят России, где только могут, пытаются влезть в войну с ней… Многие европейские политики, обвиняя Россию, поют с чужого голоса, не понимая, что ведут свои народы к страшной войне", - отметил Медведчук.
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в мире, европа, россия, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Европа, Россия, Киев, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук призвал убрать безумцев у власти на Украине

Медведчук: для мира в Европе нужно убрать безумцев из власти в Киеве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Для восстановления мира и стабильности в Европе нужно убрать безумцев из власти в Киеве, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Всем западным политикам нужно понять только одно: уберите безумцев из власти в Киеве, и вы восстановите мир и стабильность в Европе. Анти-Россия не нужна ни России, ни Европе, ни в первую очередь самим украинцам", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, именно Зеленский уничтожил Украину как государство. При этом западные политики "продолжают сюсюкать с бандой Зеленского". "Но хуже всего то, что они копируют его действия: разводят антироссийскую истерию, вредят России, где только могут, пытаются влезть в войну с ней… Многие европейские политики, обвиняя Россию, поют с чужого голоса, не понимая, что ведут свои народы к страшной войне", - отметил Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреЕвропаРоссияКиевВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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