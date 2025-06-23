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Двое жителей Сахалина погибли при нападении медведя
Двое жителей Сахалина погибли при нападении медведя - РИА Новости, 23.06.2025
Двое жителей Сахалина погибли при нападении медведя
Двое жителей Сахалина погибли от нападения медведя на юге острова, их тела обнаружены на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:20:00+03:00
2025-06-23T10:20:00+03:00
2025-06-23T10:24:00+03:00
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южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Двое жителей Сахалина погибли от нападения медведя на юге острова, их тела обнаружены на месте происшествия, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ."Предварительно установлено, что 23 июня 2025 года в районе скульптуры "Три оленя" на трассе Южно-Сахалинск – Корсаков медведь напал на человека. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи. Позднее недалеко от места происшествия был обнаружен труп еще одного мужчины", - рассказали в пресс-службе ведомства.По факту гибели мужчин отношении должностных лиц органов контроля и профилактики возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).
https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html
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происшествия, сахалин, россия, южно-сахалинск, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Россия, Южно-Сахалинск, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
Двое жителей Сахалина погибли при нападении медведя
Двое жителей Сахалина погибли при нападении медведя на юге острова