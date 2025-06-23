https://ria.ru/20250623/marketplejsy-2024734009.html

Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей

Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей - РИА Новости, 23.06.2025

Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей

Крупнейшие маркетплейсы России, такие как Wildberries и Ozon, обязались проверять жалобы покупателей на товары, поступающие через приложение "Честный знак",... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:19:00+03:00

2025-06-23T06:19:00+03:00

2025-06-23T06:19:00+03:00

экономика

технологии

россия

антон алиханов

wildberries

ozon

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/77/1037547719_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_753a82e45343167e57fe8f2891577dcb.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Крупнейшие маркетплейсы России, такие как Wildberries и Ozon, обязались проверять жалобы покупателей на товары, поступающие через приложение "Честный знак", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "ЦРПТ заключил соглашения с крупнейшими маркетплейсами - "Яндекс", Wildberries, "СберМегаМаркет", "Самокат", Ozon, AliExpress и "Почта России". Эти онлайн площадки обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей, поступающие через приложение "Честный знак", и принимать меры против нарушителей", — сказал министр. Он отметил, что, по данным системы маркировки, 95% жалоб с маркетплейсам подтвердились. В отношении трети из них онлайн-площадки применили санкции: штрафы, блокировки товаров или предупреждения. По остальным продавцы получили уведомления с требованием устранить нарушения. "На наш взгляд, нужно усилить контроль за маркетплейсами, чтобы исключить нарушения при продаже маркируемых товаров в интернете. Проект закона "О платформенной экономике" предусматривает обязательства торговых площадок проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода. При несоответствии любому из этих критериев предложение не должно отражаться в поиске покупателя", — добавил Алиханов. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.

https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html

https://ria.ru/20250622/dubin-2024641960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, антон алиханов, wildberries, ozon, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)