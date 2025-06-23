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Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей - РИА Новости, 23.06.2025
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06:19 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/marketplejsy-2024734009.html
Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей
Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей - РИА Новости, 23.06.2025
Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей
Крупнейшие маркетплейсы России, такие как Wildberries и Ozon, обязались проверять жалобы покупателей на товары, поступающие через приложение "Честный знак",... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:19:00+03:00
2025-06-23T06:19:00+03:00
экономика
технологии
россия
антон алиханов
wildberries
ozon
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Крупнейшие маркетплейсы России, такие как Wildberries и Ozon, обязались проверять жалобы покупателей на товары, поступающие через приложение "Честный знак", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "ЦРПТ заключил соглашения с крупнейшими маркетплейсами - "Яндекс", Wildberries, "СберМегаМаркет", "Самокат", Ozon, AliExpress и "Почта России". Эти онлайн площадки обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей, поступающие через приложение "Честный знак", и принимать меры против нарушителей", — сказал министр. Он отметил, что, по данным системы маркировки, 95% жалоб с маркетплейсам подтвердились. В отношении трети из них онлайн-площадки применили санкции: штрафы, блокировки товаров или предупреждения. По остальным продавцы получили уведомления с требованием устранить нарушения. "На наш взгляд, нужно усилить контроль за маркетплейсами, чтобы исключить нарушения при продаже маркируемых товаров в интернете. Проект закона "О платформенной экономике" предусматривает обязательства торговых площадок проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода. При несоответствии любому из этих критериев предложение не должно отражаться в поиске покупателя", — добавил Алиханов. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html
https://ria.ru/20250622/dubin-2024641960.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, wildberries, ozon, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Wildberries, Ozon, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Крупнейшие маркетплейсы обязались проверять жалобы покупателей

Алиханов: крупнейшие маркетплейсы будут проверять жалобы через Честный знак

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Планшетный компьютер - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Крупнейшие маркетплейсы России, такие как Wildberries и Ozon, обязались проверять жалобы покупателей на товары, поступающие через приложение "Честный знак", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"ЦРПТ заключил соглашения с крупнейшими маркетплейсами - "Яндекс", Wildberries, "СберМегаМаркет", "Самокат", Ozon, AliExpress и "Почта России". Эти онлайн площадки обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей, поступающие через приложение "Честный знак", и принимать меры против нарушителей", — сказал министр.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров
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Он отметил, что, по данным системы маркировки, 95% жалоб с маркетплейсам подтвердились. В отношении трети из них онлайн-площадки применили санкции: штрафы, блокировки товаров или предупреждения. По остальным продавцы получили уведомления с требованием устранить нарушения.
"На наш взгляд, нужно усилить контроль за маркетплейсами, чтобы исключить нарушения при продаже маркируемых товаров в интернете. Проект закона "О платформенной экономике" предусматривает обязательства торговых площадок проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода. При несоответствии любому из этих критериев предложение не должно отражаться в поиске покупателя", — добавил Алиханов.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
Председатель совета директоров, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон АлихановWildberriesOzonМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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