https://ria.ru/20250623/manyak-2024840434.html

СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку

СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку

"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, убившему более 80 женщин, назначили адвоката-девушку, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:16:00+03:00

2025-06-23T14:16:00+03:00

2025-06-23T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, убившему более 80 женщин, назначили адвоката-девушку, пишет Telegram-канал Mash."С новой защитницей общение напряженное: осужденный с недоверием относится к женщинам", — говорится в публикации.В материале указали, что серийный убийца сейчас отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6.Бывшего ангарского милиционера Попкова осудили на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.Приговор по этому делу вынесли в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы убил еще троих.По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к десяти годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, получил тюремные сроки за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин.

https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество