Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 23.06.2025 (обновлено: 14:21 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/manyak-2024840434.html
СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку
СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку - РИА Новости, 23.06.2025
СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку
"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, убившему более 80 женщин, назначили адвоката-девушку, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:16:00+03:00
2025-06-23T14:21:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_1:0:1046:588_1920x0_80_0_0_f382cecf9656ab663b330af99b53c769.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, убившему более 80 женщин, назначили адвоката-девушку, пишет Telegram-канал Mash."С новой защитницей общение напряженное: осужденный с недоверием относится к женщинам", — говорится в публикации.В материале указали, что серийный убийца сейчас отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6.Бывшего ангарского милиционера Попкова осудили на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.Приговор по этому делу вынесли в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы убил еще троих.По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к десяти годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, получил тюремные сроки за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин.
https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html
https://ria.ru/20250526/manyak-2019048831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_150:0:934:588_1920x0_80_0_0_5c70bae54407e79ff31ca22f2da8c3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку

Mash: убивавшему женщин ангарскому маньяку Попкову назначили адвоката-девушку

© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, убившему более 80 женщин, назначили адвоката-девушку, пишет Telegram-канал Mash.
«
"С новой защитницей общение напряженное: осужденный с недоверием относится к женщинам", — говорится в публикации.
Дмитрий Ворошилов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Серийный маньяк из 90-х вступил в ряды ВСУ
9 июня, 12:32
В материале указали, что серийный убийца сейчас отбывает наказание в одиночной камере в мордовской ИК-6.
Бывшего ангарского милиционера Попкова осудили на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.
Приговор по этому делу вынесли в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы убил еще троих.
По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к десяти годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, получил тюремные сроки за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин.
Александр Пичушкин в суде - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Битцевский маньяк" подал в суд на ФСИН
26 мая, 09:13
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала