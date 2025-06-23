https://ria.ru/20250623/mali-2024778698.html

Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.06.2025

Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта, который прибыл в Россию с официальным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:15:00+03:00

2025-06-23T11:15:00+03:00

2025-06-23T11:15:00+03:00

россия

мали

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта, который прибыл в Россию с официальным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В Кремле в субботу, 21 июня сообщали, что президент России Владимир Путин в понедельник проведет переговоры с главой Мали. Как уточняли в пресс-службе Кремля, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня.

https://ria.ru/20250622/putin--2024614033.html

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мали

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россия, мали, владимир путин