Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук
Льва, напавшего на Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальное видеозаявлении.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может говорить, слабо, пока общается письменно.
"Резкий звук закрывающейся двери, когда Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Потом лев спокойно оставил его и побежал. Сразу мы приехали в скорую помощь", - сказала Алексагина.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.