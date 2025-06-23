https://ria.ru/20250623/lev-2024842506.html

Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук

Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук - РИА Новости, 23.06.2025

Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук

Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, сообщила представитель зоопарка... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:27:00+03:00

2025-06-23T14:27:00+03:00

2025-06-23T14:34:00+03:00

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальное видеозаявлении. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может говорить, слабо, пока общается письменно. "Резкий звук закрывающейся двери, когда Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Потом лев спокойно оставил его и побежал. Сразу мы приехали в скорую помощь", - сказала Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250623/krym-2024822420.html

https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html

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россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия