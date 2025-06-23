Рейтинг@Mail.ru
Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 23.06.2025 (обновлено: 14:34 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/lev-2024842506.html
Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук
Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук - РИА Новости, 23.06.2025
Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук
Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, сообщила представитель зоопарка... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:27:00+03:00
2025-06-23T14:34:00+03:00
россия
европа
белогорский район
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024800392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e545b6f5e50c3466dd508bde7e84d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальное видеозаявлении. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может говорить, слабо, пока общается письменно. "Резкий звук закрывающейся двери, когда Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Потом лев спокойно оставил его и побежал. Сразу мы приехали в скорую помощь", - сказала Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/krym-2024822420.html
https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html
россия
европа
белогорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024800392_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bbe24e646ee37b35103026e22fec2dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Льва, напавшего на директора парка "Тайган", спровоцировал резкий звук

Льва, напавшего на Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальное видеозаявлении.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может говорить, слабо, пока общается письменно.
Следователи проверяют парк Тайган после нападения льва на директора - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"
Вчера, 13:11
"Резкий звук закрывающейся двери, когда Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Потом лев спокойно оставил его и побежал. Сразу мы приехали в скорую помощь", - сказала Алексагина.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу
Вчера, 10:11
 
РоссияЕвропаБелогорский районОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала