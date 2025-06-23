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В приграничье Курской области разминировали 44 населенных пункта - РИА Новости, 23.06.2025
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10:24 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kursk-2024763369.html
В приграничье Курской области разминировали 44 населенных пункта
В приграничье Курской области разминировали 44 населенных пункта - РИА Новости, 23.06.2025
В приграничье Курской области разминировали 44 населенных пункта
Силами Минобороны, МЧС и Росгвардии на сегодняшний день разминированы 44 населенных пункта на 53 тысячах гектаров, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:24:00+03:00
2025-06-23T10:24:00+03:00
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Силами Минобороны, МЧС и Росгвардии на сегодняшний день разминированы 44 населенных пункта на 53 тысячах гектаров, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области, сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров. "На сегодняшний день силами Минобороны и МЧС, и Росгвардии разминировано 44 населённых пункта, 53 тысячи гектаров, это 4,6% от общего объёма, 817 километров дорог и 12 600 зданий. Всего обезврежено 539 348 взрывоопасных предметов", - сказал Базаров в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Курской области. Он добавил, что работы ведутся еще в 16 муниципалитетах приграничных Беловского, Кореневского и Суджанского районов.
https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В приграничье Курской области разминировали 44 населенных пункта

Базаров: в приграничье Курской области разминировали 44 населенных пункта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Силами Минобороны, МЧС и Росгвардии на сегодняшний день разминированы 44 населенных пункта на 53 тысячах гектаров, 817 километров дорог и более 12 тысяч зданий в приграничье Курской области, сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров.
"На сегодняшний день силами Минобороны и МЧС, и Росгвардии разминировано 44 населённых пункта, 53 тысячи гектаров, это 4,6% от общего объёма, 817 километров дорог и 12 600 зданий. Всего обезврежено 539 348 взрывоопасных предметов", - сказал Базаров в ходе еженедельного оперативного заседания правительства Курской области.
Он добавил, что работы ведутся еще в 16 муниципалитетах приграничных Беловского, Кореневского и Суджанского районов.
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Курская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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