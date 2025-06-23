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В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва - РИА Новости, 23.06.2025
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14:42 23.06.2025 (обновлено: 14:58 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/krym-2024846251.html
В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва
В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва - РИА Новости, 23.06.2025
В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков при нападении льва смог удержать его за клыки, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:42:00+03:00
2025-06-23T14:58:00+03:00
россия
европа
белогорский район
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков при нападении льва смог удержать его за клыки, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. "Олег Алексеевич был все время в сознании, даже держал за клыки пасть льва", - сказала Алексагина. По ее словам, произошло ЧП после кормление львов. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/safari-park-2024840202.html
россия
европа
белогорский район
республика крым
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россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика крым
Россия, Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Республика Крым
В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва

Директор крымского сафари-парка Зубков при нападении льва держал его за клыки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВыпуск львов в крымском сафари-парке "Тайган"
Выпуск львов в крымском сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Выпуск львов в крымском сафари-парке "Тайган". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков при нападении льва смог удержать его за клыки, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
"Олег Алексеевич был все время в сознании, даже держал за клыки пасть льва", - сказала Алексагина.
По ее словам, произошло ЧП после кормление львов.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Сафари-парк Тайган - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме после нападения льва
Вчера, 14:15
 
РоссияЕвропаБелогорский районОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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