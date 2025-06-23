https://ria.ru/20250623/krym-2024822420.html
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана" - РИА Новости, 23.06.2025
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"
Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:11:00+03:00
2025-06-23T13:11:00+03:00
2025-06-23T13:30:00+03:00
происшествия
россия
европа
белогорский район
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024779209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23364f59c3335b685731085f67a5d100.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. "Выездная внеплановая проверка была назначена с 16 по 27 июня", - сказал собеседник агентства. Инициирована проверка Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Основанием для ее проведения стали сведения о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан. В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка "Тайган" Леокадию Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет. "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html
россия
европа
белогорский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024779209_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92a7ffbc615144616dc3f9e5cde0d8c5.jpg
Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
2025-06-23T13:11
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Россия, Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"
Лев напал на директора "Тайгана" Зубкова во время внеплановой проверки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи.
"Выездная внеплановая проверка была назначена с 16 по 27 июня", - сказал собеседник агентства.
Инициирована проверка Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Основанием для ее проведения стали сведения о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан.
В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка "Тайган" Леокадию Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет.
"Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.