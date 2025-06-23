https://ria.ru/20250623/krym-2024822420.html

Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"

Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана" - РИА Новости, 23.06.2025

Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"

Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:11:00+03:00

2025-06-23T13:11:00+03:00

2025-06-23T13:30:00+03:00

происшествия

россия

европа

белогорский район

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. "Выездная внеплановая проверка была назначена с 16 по 27 июня", - сказал собеседник агентства. Инициирована проверка Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Основанием для ее проведения стали сведения о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан. В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка "Тайган" Леокадию Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет. "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html

https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html

россия

европа

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Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора 2025-06-23T13:11 true PT0M28S

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происшествия, россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)