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Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана" - РИА Новости, 23.06.2025
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13:11 23.06.2025 (обновлено: 13:30 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/krym-2024822420.html
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана" - РИА Новости, 23.06.2025
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"
Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:11:00+03:00
2025-06-23T13:30:00+03:00
происшествия
россия
европа
белогорский район
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. "Выездная внеплановая проверка была назначена с 16 по 27 июня", - сказал собеседник агентства. Инициирована проверка Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Основанием для ее проведения стали сведения о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан. В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка "Тайган" Леокадию Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет. "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html
россия
европа
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Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
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происшествия, россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Россия, Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Стали известны подробности нападения льва на директора "Тайгана"

Лев напал на директора "Тайгана" Зубкова во время внеплановой проверки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова пришлось на период проведения внеплановой проверки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу
Вчера, 10:11
"Выездная внеплановая проверка была назначена с 16 по 27 июня", - сказал собеседник агентства.
Инициирована проверка Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Основанием для ее проведения стали сведения о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан.
В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка "Тайган" Леокадию Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет.
"Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму
Вчера, 00:13
 
ПроисшествияРоссияЕвропаБелогорский районОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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