https://ria.ru/20250623/krym-2024787260.html

Украина выбрала ошибочный путь развития, заявил Константинов

Украина выбрала ошибочный путь развития, заявил Константинов - РИА Новости, 23.06.2025

Украина выбрала ошибочный путь развития, заявил Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости на ПМЭФ, что на Украине выбрали ошибочный путь развития, отказавшись от добрососедских... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости на ПМЭФ, что на Украине выбрали ошибочный путь развития, отказавшись от добрососедских отношений с Россией. "Очень тяжелым фактором является банкротство самой идеи украинской государственности. На Украине вместо развития и созидания в дружеских добрососедских отношений с Россией выбрали другой ошибочный путь, который привел страну к упадку и разрухе", - сказал Константинов. По его словам, любой путь развития Украины вне дружбы с Россией заведомо утопичен. "Именно поэтому сегодня Украина как государство, которое создавалось на ненависти к России, обанкротилась и стала марионеткой в руках Запада. Проект независимого украинского государства провалился. В привычных границах Украины нет и в них она не может сохраниться. Это было искусственное образование, которое появляется всякий раз, когда Россия впадает в геополитический кризис", - добавил глава парламента. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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украина, россия, владимир константинов