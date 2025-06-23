https://ria.ru/20250623/krokus-2024887839.html

Часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом

Часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом - РИА Новости, 23.06.2025

Часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом

Подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала в РФ из-за рубежа, где она проходила подготовку, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:02:00+03:00

2025-06-23T17:02:00+03:00

2025-06-23T17:02:00+03:00

происшествия

россия

светлана петренко

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала в РФ из-за рубежа, где она проходила подготовку, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где она проходила первоначальную подготовку", - сказала агентству Петренко.

https://ria.ru/20250522/klip-2018529187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл