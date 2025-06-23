https://ria.ru/20250623/krokus-2024887839.html
Часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом
Часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом - РИА Новости, 23.06.2025
Часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом
Подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала в РФ из-за рубежа, где она проходила подготовку, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:02:00+03:00
2025-06-23T17:02:00+03:00
2025-06-23T17:02:00+03:00
происшествия
россия
светлана петренко
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала в РФ из-за рубежа, где она проходила подготовку, сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где она проходила первоначальную подготовку", - сказала агентству Петренко.
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происшествия, россия, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом
СК России: часть фигурантов дела о "Крокусе" проходила подготовку за рубежом