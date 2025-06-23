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Кремль рассчитывает, что Иран проинформирует Москву о видении ситуации - РИА Новости, 23.06.2025
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12:35 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kreml-2024808304.html
Кремль рассчитывает, что Иран проинформирует Москву о видении ситуации
Кремль рассчитывает, что Иран проинформирует Москву о видении ситуации - РИА Новости, 23.06.2025
Кремль рассчитывает, что Иран проинформирует Москву о видении ситуации
Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:35:00+03:00
2025-06-23T12:35:00+03:00
в мире
иран
сша
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона, и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже по следам вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и о своем видении нынешней ситуации", - сказал Песков журналистам. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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в мире, иран, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Кремль рассчитывает, что Иран проинформирует Москву о видении ситуации

Песков: Кремль рассчитывает, что Иран проинформирует Москву о видении ситуации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона, и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже по следам вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и о своем видении нынешней ситуации", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
Вчера, 08:00
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков ответил на вопрос о теме встречи Путина с главой МИД Ирана
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В миреИранСШАМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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