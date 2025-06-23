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Россия и Украина продолжают обмен пленными, сообщил Кремль
Россия и Украина продолжают обмен пленными, сообщил Кремль - РИА Новости, 23.06.2025
Россия и Украина продолжают обмен пленными, сообщил Кремль
Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:18:00+03:00
2025-06-23T12:18:00+03:00
2025-06-23T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведется. Он признан целесообразным. Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров, продолжается обмен пленными и телами", - сказал Песков журналистам.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир мединский, дмитрий песков, стамбул, украина, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Стамбул, Украина, Россия, В мире
Россия и Украина продолжают обмен пленными, сообщил Кремль
Песков: Россия и Украина продолжают обмен пленными