https://ria.ru/20250623/kot-2024740548.html

В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона

В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона - РИА Новости, 23.06.2025

В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона

Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане, пытаясь добраться до кошки, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:02:00+03:00

2025-06-23T08:02:00+03:00

2025-06-23T09:10:00+03:00

хорошие новости

биробиджан

еврейская автономная область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане, пытаясь добраться до кошки, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области. "Балконная романтика обернулась вызовом МЧС России. Спасателей вызвала жительница многоэтажки в Биробиджане: между прутьями балконной решётки её квартиры застрял кот", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС успешно освободили животное, застрявшее в металлической конструкции. "Хозяйка призналась, что дома живёт кошка - умница и красавица, возможно, этот котяра приходил именно к ней в гости. Неловко вышло", - добавили в ГУ МЧС по ЕАО.

https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html

https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

биробиджан, еврейская автономная область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)