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В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона - РИА Новости, 23.06.2025
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Хорошие новости
 
08:02 23.06.2025 (обновлено: 09:10 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/kot-2024740548.html
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона - РИА Новости, 23.06.2025
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона
Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане, пытаясь добраться до кошки, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:02:00+03:00
2025-06-23T09:10:00+03:00
хорошие новости
биробиджан
еврейская автономная область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане, пытаясь добраться до кошки, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области. "Балконная романтика обернулась вызовом МЧС России. Спасателей вызвала жительница многоэтажки в Биробиджане: между прутьями балконной решётки её квартиры застрял кот", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС успешно освободили животное, застрявшее в металлической конструкции. "Хозяйка призналась, что дома живёт кошка - умница и красавица, возможно, этот котяра приходил именно к ней в гости. Неловко вышло", - добавили в ГУ МЧС по ЕАО.
https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html
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биробиджан, еврейская автономная область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Биробиджан, Еврейская автономная область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона

В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона по пути на свидание

© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиСотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане
Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане, пытаясь добраться до кошки, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области.
"Балконная романтика обернулась вызовом МЧС России. Спасателей вызвала жительница многоэтажки в Биробиджане: между прутьями балконной решётки её квартиры застрял кот", - говорится в сообщении.
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Хорошие новостиБиробиджанЕврейская автономная областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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