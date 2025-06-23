https://ria.ru/20250623/kot-2024740548.html
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона - РИА Новости, 23.06.2025
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона
Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане, пытаясь добраться до кошки, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:02:00+03:00
2025-06-23T08:02:00+03:00
2025-06-23T09:10:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в решетке балкона в Биробиджане, пытаясь добраться до кошки, сообщает ГУ МЧС по Еврейской автономной области. "Балконная романтика обернулась вызовом МЧС России. Спасателей вызвала жительница многоэтажки в Биробиджане: между прутьями балконной решётки её квартиры застрял кот", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС успешно освободили животное, застрявшее в металлической конструкции. "Хозяйка призналась, что дома живёт кошка - умница и красавица, возможно, этот котяра приходил именно к ней в гости. Неловко вышло", - добавили в ГУ МЧС по ЕАО.
https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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биробиджан, еврейская автономная область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Биробиджан, Еврейская автономная область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона
В Биробиджане спасли кота, застрявшего в решетке балкона по пути на свидание