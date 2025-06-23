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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Конкретных планов о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на фоне ирано-израильского конфликта пока нет, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:22:00+03:00
2025-06-23T12:22:00+03:00
2025-06-23T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конкретных планов о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на фоне ирано-израильского конфликта пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока каких-то планов на этот счет нет. Вы знаете, что мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", - сказал пресс-секретарь.
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Иран, Россия, США, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Песков: конкретных планов о прямом контакте Путина и Трампа нет