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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Конкретных планов о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на фоне ирано-израильского конфликта пока нет, заявил... РИА Новости, 23.06.2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

дональд трамп

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конкретных планов о встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на фоне ирано-израильского конфликта пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока каких-то планов на этот счет нет. Вы знаете, что мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", - сказал пресс-секретарь.

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иран, россия, сша, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, дмитрий песков, в мире