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МИД КНДР призвал усилить осуждение действий США и Израиля

МИД КНДР призвал усилить осуждение действий США и Израиля - РИА Новости, 23.06.2025

МИД КНДР призвал усилить осуждение действий США и Израиля

МИД КНДР осудил удар США по Ирану как нарушение суверенитета страны и Устава ООН, международного права, призвал усилить осуждение военных действий и... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:28:00+03:00

2025-06-23T06:28:00+03:00

2025-06-23T10:38:00+03:00

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СЕУЛ, 23 июн — РИА Новости. МИД КНДР осудил удар США по Ирану как нарушение суверенитета страны и Устава ООН, международного права, призвал усилить осуждение военных действий и конфронтационной политики Израиля и США, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."КНДР решительно осуждает нападение США на Иран, расценивая его как грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и безопасности суверенного государства, а также как серьезное нарушение Устава ООН и других норм международного права, основанных на принципах уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела", — цитирует представителя МИД КНДР агентство.Отмечается, что основной дух и принципы Устава ООН заключаются в том, чтобы выступать против силовых угроз территориальной целостности и политической независимости стран."Текущая ситуация на Ближнем Востоке, которая ставит под угрозу основы международного мира и безопасности, — это неизбежный результат дерзости Израиля, расширяющего свои односторонние интересы через постоянные войны и захват территорий, а также западного "либерального порядка", который поощрял и потворствовал этим действиям", — заявил МИД.Отмечается, что действия США и Израиля под предлогом так называемого "поддержания мира" и "устранения угроз" усугубили напряженность на Ближнем Востоке и нанесли серьезный ущерб глобальной архитектуре безопасности."Их действия вызывают серьезную обеспокоенность. Международное сообщество, стоящее на страже справедливости, должно единым голосом осудить и отвергнуть конфронтационную политику США и Израиля", — подытожили в МИД.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас <...> не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране — они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/diplomatiya-2024735103.html

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Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), сша, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, оон, магатэ, аббас аракчи, антониу гутерреш, иран