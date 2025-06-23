В Кишиневе молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента
Молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Сторонники ряда оппозиционных молдавских партий проводят в понедельник митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, на которую собралось несколько тысяч человек, приурочена к 35-летию со дня провозглашения суверенитета республики. Протестующие выступают против внутренней и внешней политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
"Мы вышли, чтобы напомнить власти: она обязана действовать в интересах народа, а не внешних кураторов", — заявил на митинге лидер партии социалистов , экс-президент страны Игорь Додон.
К акции протеста присоединились представители партии коммунистов экс-президента Владимира Воронина, а также представители партии "Сердце Молдовы", возглавляемой экс-главой Гагаузии Ириной Влах, партии "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. Участники митинга держат в руках национальные флаги Молдавии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.