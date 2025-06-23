Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kishinev-2024832204.html
В Кишиневе молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента
В Кишиневе молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента - РИА Новости, 23.06.2025
В Кишиневе молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента
Сторонники ряда оппозиционных молдавских партий проводят в понедельник митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:44:00+03:00
2025-06-23T13:44:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
игорь додон
владимир воронин
ирина влах
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024831449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1ce57dc6e80f4eed8718b0a2a0fcf64.jpg
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Сторонники ряда оппозиционных молдавских партий проводят в понедельник митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Акция, на которую собралось несколько тысяч человек, приурочена к 35-летию со дня провозглашения суверенитета республики. Протестующие выступают против внутренней и внешней политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). "Мы вышли, чтобы напомнить власти: она обязана действовать в интересах народа, а не внешних кураторов", — заявил на митинге лидер партии социалистов , экс-президент страны Игорь Додон. К акции протеста присоединились представители партии коммунистов экс-президента Владимира Воронина, а также представители партии "Сердце Молдовы", возглавляемой экс-главой Гагаузии Ириной Влах, партии "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. Участники митинга держат в руках национальные флаги Молдавии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250623/gutsul-2024821678.html
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024773660.html
https://ria.ru/20250621/moldaviya-2024537091.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг оппозиционных молдавских партий у здания парламента в Кишиневе
Сторонники оппозиционных молдавских партий проводят митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие выступают против внутренней и внешней политики правящей партии "Действие и солидарность".
2025-06-23T13:44
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024831449_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_88fb67d967b03a325361b330a6fb8ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, владимир воронин, ирина влах, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Игорь Додон, Владимир Воронин, Ирина Влах, Московский комсомолец
В Кишиневе молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента

Молдавская оппозиция пикетирует у здания парламента в центре Кишинева

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Сторонники ряда оппозиционных молдавских партий проводят в понедельник митинг у здания парламента в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, на которую собралось несколько тысяч человек, приурочена к 35-летию со дня провозглашения суверенитета республики. Протестующие выступают против внутренней и внешней политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня
Вчера, 13:08
"Мы вышли, чтобы напомнить власти: она обязана действовать в интересах народа, а не внешних кураторов", — заявил на митинге лидер партии социалистов , экс-президент страны Игорь Додон.
К акции протеста присоединились представители партии коммунистов экс-президента Владимира Воронина, а также представители партии "Сердце Молдовы", возглавляемой экс-главой Гагаузии Ириной Влах, партии "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. Участники митинга держат в руках национальные флаги Молдавии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Шор оценил, к чему пришла Молдавия за 35 лет суверенитета
Вчера, 10:54
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Руководство Молдавии боится истории, заявил Красносельский
21 июня, 20:13
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИгорь ДодонВладимир ВоронинИрина ВлахМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала