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Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США - РИА Новости, 23.06.2025
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13:23 23.06.2025
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Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США
Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США - РИА Новости, 23.06.2025
Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США
Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:23:00+03:00
2025-06-23T13:23:00+03:00
киев
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта банальная истина начинает доходить до самих поставщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков, которые ещё недавно были рьяными радетелями помощи паразитической украинской демократии свиных и карликовых цепней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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киев, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, В мире
Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США

Медведев: Украина не может подтвердить получение 30% поставленных США вооружений

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта банальная истина начинает доходить до самих поставщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков, которые ещё недавно были рьяными радетелями помощи паразитической украинской демократии свиных и карликовых цепней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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КиевРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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