https://ria.ru/20250623/kiev-2024826217.html

Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США

Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США - РИА Новости, 23.06.2025

Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США

Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:23:00+03:00

2025-06-23T13:23:00+03:00

2025-06-23T13:23:00+03:00

киев

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта банальная истина начинает доходить до самих поставщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков, которые ещё недавно были рьяными радетелями помощи паразитической украинской демократии свиных и карликовых цепней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023192492.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, в мире