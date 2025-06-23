В Киеве прогремели взрывы
В Киеве во второй раз после полуночи прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве раздаются взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве звучит тревога с 23.53 мск воскресенья.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18