https://ria.ru/20250623/kiev-2024725818.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 23.06.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:45:00+03:00

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2025-06-23T02:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве раздаются взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве звучит тревога с 23.53 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины