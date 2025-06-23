https://ria.ru/20250623/kiev-2024717521.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 23.06.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-каналале. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:02:00+03:00

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2025-06-23T02:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-каналале. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в публикации.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в столице Украины звучит тревога с 23:53 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины