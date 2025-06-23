https://ria.ru/20250623/kiev-2024717521.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 23.06.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-каналале. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:02:00+03:00
2025-06-23T01:02:00+03:00
2025-06-23T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-каналале. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в публикации.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в столице Украины звучит тревога с 23:53 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы