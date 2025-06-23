В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу, сигнал звучит еще в десяти областях
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 23.53 мск воскресенья.
Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18