https://ria.ru/20250623/kiev-2024713624.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.06.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T00:09:00+03:00

2025-06-23T00:09:00+03:00

2025-06-23T00:09:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 23.53 мск воскресенья. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины