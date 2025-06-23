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Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве Жарова - РИА Новости, 23.06.2025
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16:30 23.06.2025 (обновлено: 16:35 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/khinshteyn-2024879047.html
Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве Жарова
Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве Жарова - РИА Новости, 23.06.2025
Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве Жарова
В Курской области задержали мародеров, подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:30:00+03:00
2025-06-23T16:35:00+03:00
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
александр хинштейн
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Курской области задержали мародеров, подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Подозреваемые в убийстве задержаны", — написал он.По информации главы региона, начальник военной полиции Суджанского района Алексей Жаров с позывным Жара погиб накануне при попытке задержать мародеров. Хинштейн назвал действия Жарова героическим поступком. По его словам, офицер помогал жителям, оставшимся в курском приграничье после вторжения ВСУ, проявлял искреннюю заботу и человечность.Врио губернатора считает погибшего достойным государственной награды. Он также принес соболезнования его родным и близким.
курская область
суджанский район
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн
Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн
Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве Жарова

Хинштейн: подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Жарова задержали

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramАлексей Жаров
Алексей Жаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Алексей Жаров
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Курской области задержали мародеров, подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"Подозреваемые в убийстве задержаны", — написал он.
По информации главы региона, начальник военной полиции Суджанского района Алексей Жаров с позывным Жара погиб накануне при попытке задержать мародеров.
Хинштейн назвал действия Жарова героическим поступком. По его словам, офицер помогал жителям, оставшимся в курском приграничье после вторжения ВСУ, проявлял искреннюю заботу и человечность.
Врио губернатора считает погибшего достойным государственной награды. Он также принес соболезнования его родным и близким.

Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стал город Суджа. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона, а в начале марта перешли в широкомасштабное наступление. В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.

Тем не менее ВСУ продолжают интенсивно обстреливать территорию Курской области и наносят удары с беспилотников.

 
Курская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
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