Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве Жарова
Хинштейн: подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Жарова задержали
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Курской области задержали мародеров, подозреваемых в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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"Подозреваемые в убийстве задержаны", — написал он.
По информации главы региона, начальник военной полиции Суджанского района Алексей Жаров с позывным Жара погиб накануне при попытке задержать мародеров.
Врио губернатора считает погибшего достойным государственной награды. Он также принес соболезнования его родным и близким.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стал город Суджа. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона, а в начале марта перешли в широкомасштабное наступление. В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.
Тем не менее ВСУ продолжают интенсивно обстреливать территорию Курской области и наносят удары с беспилотников.