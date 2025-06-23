Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стал город Суджа. Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона, а в начале марта перешли в широкомасштабное наступление. В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.

Тем не менее ВСУ продолжают интенсивно обстреливать территорию Курской области и наносят удары с беспилотников.