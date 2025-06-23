https://ria.ru/20250623/kemerovo-2024835539.html

Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники

Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники - РИА Новости, 23.06.2025

Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники

Кемеровская область и Белоруссия могут совместно разрабатывать новые образцы техники, заявил губернатор этого российского региона Илья Середюк. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:16:00+03:00

2025-06-23T13:16:00+03:00

2025-06-23T13:56:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

экономика

технологии

белоруссия

кемеровская область

минск

илья середюк

александр лукашенко

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Кемеровская область и Белоруссия могут совместно разрабатывать новые образцы техники, заявил губернатор этого российского региона Илья Середюк. "Беларусь и Кузбасс связывают давно устоявшиеся прочные экономические связи. И мы хотели бы расширять эти отношения. Мы видим в качестве основы нашего экономического роста создание совместных проектов", - сказал губернатор журналистам по итогам своей встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В частности, он отметил, что речь идет не только о приобретении уже имеющейся у сторон продукции. Середюк указал на перспективы разработки новых импортозамещающих образцов техники, которые пока не производятся ни в России, ни в Белоруссии, например, горнодобывающей техники или техники для обслуживания горных склонов. При этом Середюк подчеркнул, что потенциала и компетенций в этой сфере у белорусских коллег и у Кузбасса достаточно, чтобы стороны могли это направление развивать. По его словам, возможны совместное освоение выпуска новой продукции, совместное конструкторское бюро. Губернатор пояснил, что в первую очередь, сотрудничество в сфере разработки новых видов техники возможно с белорусским производителем "Белаз", техника которого в настоящее время активно поставляется в Кузбасс. Он подчеркнул, что регион готов испытывать все инновационные разработки на своем технологическом полигоне, в угольных разрезах. Глава региона рассказал, что Кузбасс закупил за шесть лет более 1400 машин и горнодобывающего оборудования из Белоруссии. Кроме того, отметил Середюк, рассматривается возможность создания новой техники на базе шасси "Маза", на базе белорусской тракторной техники. "У нас достаточно компетенций в наших странах для того, чтобы осваивать эту технику, которую сегодня завозим совершенно с других территорий. И много таких позиций, и сельскохозяйственное машиностроение, которое может у нас развиваться", - подчеркнул губернатор. Он также добавил, что у Кузбасса и Белоруссии есть перспективы для развития обмена туристическими группами, речь как о горнолыжном отдыхе, так и о патриотическом туризме. Приглашая белорусских туристов в Кузбасс, губернатор рассказал, что в регионе проектируется новый аэропорт, строительство которого планируется завершить в 2028-2029 годах, так что в будущем возможно открытие прямых рейсов туда из Белоруссии.

https://ria.ru/20250618/glazev-2023587926.html

https://ria.ru/20250616/volodin-2023065657.html

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экономика, технологии, белоруссия, кемеровская область, минск, илья середюк, александр лукашенко