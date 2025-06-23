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Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники - РИА Новости, 23.06.2025
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13:16 23.06.2025 (обновлено: 13:56 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/kemerovo-2024835539.html
Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники
Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники - РИА Новости, 23.06.2025
Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники
Кемеровская область и Белоруссия могут совместно разрабатывать новые образцы техники, заявил губернатор этого российского региона Илья Середюк. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:16:00+03:00
2025-06-23T13:56:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
технологии
белоруссия
кемеровская область
минск
илья середюк
александр лукашенко
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Кемеровская область и Белоруссия могут совместно разрабатывать новые образцы техники, заявил губернатор этого российского региона Илья Середюк. "Беларусь и Кузбасс связывают давно устоявшиеся прочные экономические связи. И мы хотели бы расширять эти отношения. Мы видим в качестве основы нашего экономического роста создание совместных проектов", - сказал губернатор журналистам по итогам своей встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В частности, он отметил, что речь идет не только о приобретении уже имеющейся у сторон продукции. Середюк указал на перспективы разработки новых импортозамещающих образцов техники, которые пока не производятся ни в России, ни в Белоруссии, например, горнодобывающей техники или техники для обслуживания горных склонов. При этом Середюк подчеркнул, что потенциала и компетенций в этой сфере у белорусских коллег и у Кузбасса достаточно, чтобы стороны могли это направление развивать. По его словам, возможны совместное освоение выпуска новой продукции, совместное конструкторское бюро. Губернатор пояснил, что в первую очередь, сотрудничество в сфере разработки новых видов техники возможно с белорусским производителем "Белаз", техника которого в настоящее время активно поставляется в Кузбасс. Он подчеркнул, что регион готов испытывать все инновационные разработки на своем технологическом полигоне, в угольных разрезах. Глава региона рассказал, что Кузбасс закупил за шесть лет более 1400 машин и горнодобывающего оборудования из Белоруссии. Кроме того, отметил Середюк, рассматривается возможность создания новой техники на базе шасси "Маза", на базе белорусской тракторной техники. "У нас достаточно компетенций в наших странах для того, чтобы осваивать эту технику, которую сегодня завозим совершенно с других территорий. И много таких позиций, и сельскохозяйственное машиностроение, которое может у нас развиваться", - подчеркнул губернатор. Он также добавил, что у Кузбасса и Белоруссии есть перспективы для развития обмена туристическими группами, речь как о горнолыжном отдыхе, так и о патриотическом туризме. Приглашая белорусских туристов в Кузбасс, губернатор рассказал, что в регионе проектируется новый аэропорт, строительство которого планируется завершить в 2028-2029 годах, так что в будущем возможно открытие прямых рейсов туда из Белоруссии.
https://ria.ru/20250618/glazev-2023587926.html
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экономика, технологии, белоруссия, кемеровская область, минск, илья середюк, александр лукашенко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Технологии, Белоруссия, Кемеровская область, Минск, Илья Середюк, Александр Лукашенко
Середюк: Белоруссия и Кузбасс могут вместе создавать новые образцы техники

Середюк предложил Белоруссии создавать новые образцы техники вместе с Кузбассом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк. Архивное фото
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Кемеровская область и Белоруссия могут совместно разрабатывать новые образцы техники, заявил губернатор этого российского региона Илья Середюк.
"Беларусь и Кузбасс связывают давно устоявшиеся прочные экономические связи. И мы хотели бы расширять эти отношения. Мы видим в качестве основы нашего экономического роста создание совместных проектов", - сказал губернатор журналистам по итогам своей встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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В частности, он отметил, что речь идет не только о приобретении уже имеющейся у сторон продукции. Середюк указал на перспективы разработки новых импортозамещающих образцов техники, которые пока не производятся ни в России, ни в Белоруссии, например, горнодобывающей техники или техники для обслуживания горных склонов. При этом Середюк подчеркнул, что потенциала и компетенций в этой сфере у белорусских коллег и у Кузбасса достаточно, чтобы стороны могли это направление развивать.
По его словам, возможны совместное освоение выпуска новой продукции, совместное конструкторское бюро.
Губернатор пояснил, что в первую очередь, сотрудничество в сфере разработки новых видов техники возможно с белорусским производителем "Белаз", техника которого в настоящее время активно поставляется в Кузбасс. Он подчеркнул, что регион готов испытывать все инновационные разработки на своем технологическом полигоне, в угольных разрезах. Глава региона рассказал, что Кузбасс закупил за шесть лет более 1400 машин и горнодобывающего оборудования из Белоруссии.
Кроме того, отметил Середюк, рассматривается возможность создания новой техники на базе шасси "Маза", на базе белорусской тракторной техники.
"У нас достаточно компетенций в наших странах для того, чтобы осваивать эту технику, которую сегодня завозим совершенно с других территорий. И много таких позиций, и сельскохозяйственное машиностроение, которое может у нас развиваться", - подчеркнул губернатор.
Он также добавил, что у Кузбасса и Белоруссии есть перспективы для развития обмена туристическими группами, речь как о горнолыжном отдыхе, так и о патриотическом туризме. Приглашая белорусских туристов в Кузбасс, губернатор рассказал, что в регионе проектируется новый аэропорт, строительство которого планируется завершить в 2028-2029 годах, так что в будущем возможно открытие прямых рейсов туда из Белоруссии.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаТехнологииБелоруссияКемеровская областьМинскИлья СередюкАлександр Лукашенко
 
 
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