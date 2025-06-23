В Катаре прогремело еще несколько взрывов
Сильные взрывы прогремели в столице Катара и ее пригородах
© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Сильные взрывы раздались в понедельник вечером в катарской столице Дохе и ее пригородах, передает корреспондент РИА Новости.
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
Находясь в южном пригороде Вакре, корреспондент слышал несколько сильных взрывов. Через несколько минут раздались еще несколько взрывов, при этом очевидцы из района Ар-Райян на севере Дохи сообщили, что видели ракеты в небе, после чего их дома затряслись от звуков разрывов.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.