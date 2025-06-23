https://ria.ru/20250623/katar-2024941700.html

В Катаре прогремело еще несколько взрывов

В Катаре прогремело еще несколько взрывов - РИА Новости, 23.06.2025

В Катаре прогремело еще несколько взрывов

Сильные взрывы раздались в понедельник вечером в катарской столице Дохе и ее пригородах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:49:00+03:00

2025-06-23T19:49:00+03:00

2025-06-23T20:50:00+03:00

катар

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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Сильные взрывы раздались в понедельник вечером в катарской столице Дохе и ее пригородах, передает корреспондент РИА Новости.Посольство США в Катаре в понедельник призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из заявления на сайте дипмиссии.Находясь в южном пригороде Вакре, корреспондент слышал несколько сильных взрывов. Через несколько минут раздались еще несколько взрывов, при этом очевидцы из района Ар-Райян на севере Дохи сообщили, что видели ракеты в небе, после чего их дома затряслись от звуков разрывов.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

https://ria.ru/20250623/rakety-2024941227.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катар, в мире, сша, дональд трамп, оон, иран, аббас аракчи, антониу гутерреш, магатэ, удар ирана по американской базе в катаре