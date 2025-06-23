Рейтинг@Mail.ru
Карапетян отозвал жалобу на арест - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 23.06.2025 (обновлено: 15:18 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html
Карапетян отозвал жалобу на арест
Карапетян отозвал жалобу на арест - РИА Новости, 23.06.2025
Карапетян отозвал жалобу на арест
Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:30:00+03:00
2025-06-23T15:18:00+03:00
преследование карапетяна в армении
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
россия
ташир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его адвокат Армен Фероян.Он разместил на своей странице в Facebook*."Зная вас как судью и учитывая, что вы постоянно отличались принятием провластных решений, считаю, что рассмотрение под вашим председательством жалобы, поданной моим адвокатом Арменом Ферояном, изначально предсказуемо, следовательно, я отзываю его жалобу", - говорится в ходатайстве.Бизнесмен обратил внимание, что жалоба была беспрецедентно быстро принята апелляционным судом и передана судье апелляционного суда, члену Высшего судебного совета Армену Даниеляну, которому передаются лишь 5% дел, и который должен находиться в очередном отпуске.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
https://ria.ru/20250622/armeniya-2024691829.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
преследование карапетяна в армении , армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, россия, ташир
Преследование Карапетяна в Армении , Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Россия, Ташир
Карапетян отозвал жалобу на арест

Бизнесмен Карапетян отозвал жалобу на арест и назвал позицию судьи провластной

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его адвокат Армен Фероян.
Он разместил на своей странице в Facebook*.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
«
"Зная вас как судью и учитывая, что вы постоянно отличались принятием провластных решений, считаю, что рассмотрение под вашим председательством жалобы, поданной моим адвокатом Арменом Ферояном, изначально предсказуемо, следовательно, я отзываю его жалобу", - говорится в ходатайстве.
Бизнесмен обратил внимание, что жалоба была беспрецедентно быстро принята апелляционным судом и передана судье апелляционного суда, члену Высшего судебного совета Армену Даниеляну, которому передаются лишь 5% дел, и который должен находиться в очередном отпуске.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Пашинян разрушает армянские ценности, считает эксперт
22 июня, 20:18
 
Преследование Карапетяна в АрменииАрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоссияТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала