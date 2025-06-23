https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html

Карапетян отозвал жалобу на арест

Карапетян отозвал жалобу на арест - РИА Новости, 23.06.2025

Карапетян отозвал жалобу на арест

Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:30:00+03:00

2025-06-23T14:30:00+03:00

2025-06-23T15:18:00+03:00

преследование карапетяна в армении

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

россия

ташир

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ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его адвокат Армен Фероян.Он разместил на своей странице в Facebook*."Зная вас как судью и учитывая, что вы постоянно отличались принятием провластных решений, считаю, что рассмотрение под вашим председательством жалобы, поданной моим адвокатом Арменом Ферояном, изначально предсказуемо, следовательно, я отзываю его жалобу", - говорится в ходатайстве.Бизнесмен обратил внимание, что жалоба была беспрецедентно быстро принята апелляционным судом и передана судье апелляционного суда, члену Высшего судебного совета Армену Даниеляну, которому передаются лишь 5% дел, и который должен находиться в очередном отпуске.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

преследование карапетяна в армении , армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, россия, ташир