Карапетян отозвал жалобу на арест
Бизнесмен Карапетян отозвал жалобу на арест и назвал позицию судьи провластной
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его адвокат Армен Фероян.
Он разместил на своей странице в Facebook*.
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"Зная вас как судью и учитывая, что вы постоянно отличались принятием провластных решений, считаю, что рассмотрение под вашим председательством жалобы, поданной моим адвокатом Арменом Ферояном, изначально предсказуемо, следовательно, я отзываю его жалобу", - говорится в ходатайстве.
Бизнесмен обратил внимание, что жалоба была беспрецедентно быстро принята апелляционным судом и передана судье апелляционного суда, члену Высшего судебного совета Армену Даниеляну, которому передаются лишь 5% дел, и который должен находиться в очередном отпуске.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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