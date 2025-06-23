Рейтинг@Mail.ru
Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
14:11 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kaluga-2024839314.html
Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы"
Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 23.06.2025
Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы"
Федеральный технопарк профессионального образования в Калуге примет финал чемпионата "Профессионалы", он состоится в августе, сообщает пресс-служба Института... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:11:00+03:00
2025-06-23T14:11:00+03:00
калужская область
калуга
россия
нижний новгород
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024838331_0:79:1744:1060_1920x0_80_0_0_4ed93201092264a813b74c58ee3319a8.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Федеральный технопарк профессионального образования в Калуге примет финал чемпионата "Профессионалы", он состоится в августе, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. На площадке пройдут соревнования по 22 компетенциям в сфере промышленности. "В нашем технопарке лаборатории, охватывающие самые разные отрасли реального сектора экономики, среди них – машиностроение, электротехническая промышленность, атомная отрасль, сельское хозяйство. На площадке технопарка есть все ресурсы для проведения такого масштабного соревнования, как финал чемпионата "Профессионалы". Участники смогут продемонстрировать свое мастерство на самом современном оборудовании", – прокомментировала директор технопарка в Калуге Маргарита Скворцова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что финал чемпионата даст возможность обменяться опытом, наметить новые горизонты развития для системы среднего профессионального образования. Также Скворцова напомнила, что калужский технопарк в 2025 году принимал мероприятия регионального и итогового (межрегионального) этапов чемпионата "Профессионалы". Участниками финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге станут студенты колледжей и техникумов (основной зачет), молодые специалисты (индустриальный зачет), школьники старше 14 лет (юниоры) и представители дружественных государств (международный зачет). Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Федеральные технопарки профессионального образования открыты в Калуге и Нижнем Новгороде. Они представляют собой ресурсные центры подготовки кадров для системы среднего профессионального образования.
https://ria.ru/20250623/professionaly-2024806397.html
https://ria.ru/20250623/tekhnologii-2024779023.html
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024217353.html
калуга
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024838331_74:0:1625:1163_1920x0_80_0_0_4f9306aa1578cfa3be7b3e5465907c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, россия, нижний новгород, чемпионат «профессионалы»
Калужская область, Калуга, Россия, Нижний Новгород, Чемпионат «Профессионалы»
Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы"

Финал чемпионата "Профессионалы" пройдет в технопарке профобразования Калуги

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияФедеральный технопарк профессионального образования
Федеральный технопарк профессионального образования - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Федеральный технопарк профессионального образования
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Федеральный технопарк профессионального образования в Калуге примет финал чемпионата "Профессионалы", он состоится в августе, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
На площадке пройдут соревнования по 22 компетенциям в сфере промышленности.
Институт развития профессионального образования - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Победители чемпионатов по профмастерству сдадут демоэкзамен в колледже
Вчера, 12:28
"В нашем технопарке лаборатории, охватывающие самые разные отрасли реального сектора экономики, среди них – машиностроение, электротехническая промышленность, атомная отрасль, сельское хозяйство. На площадке технопарка есть все ресурсы для проведения такого масштабного соревнования, как финал чемпионата "Профессионалы". Участники смогут продемонстрировать свое мастерство на самом современном оборудовании", – прокомментировала директор технопарка в Калуге Маргарита Скворцова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что финал чемпионата даст возможность обменяться опытом, наметить новые горизонты развития для системы среднего профессионального образования. Также Скворцова напомнила, что калужский технопарк в 2025 году принимал мероприятия регионального и итогового (межрегионального) этапов чемпионата "Профессионалы".
Участниками финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге станут студенты колледжей и техникумов (основной зачет), молодые специалисты (индустриальный зачет), школьники старше 14 лет (юниоры) и представители дружественных государств (международный зачет).
Мастерская инноваций пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Мастерская инноваций" пройдет перед финалом чемпионата высоких технологий
Вчера, 11:16
Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Федеральные технопарки профессионального образования открыты в Калуге и Нижнем Новгороде. Они представляют собой ресурсные центры подготовки кадров для системы среднего профессионального образования.
Форум СПО пройдет в рамках финала чемпионата Профессионалы в Калуге - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Форум СПО пройдет в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге
20 июня, 14:03
 
Калужская областьКалугаРоссияНижний НовгородЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала