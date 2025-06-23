https://ria.ru/20250623/kaluga-2024839314.html

Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы"

Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 23.06.2025

Стало известно место проведения финала чемпионата "Профессионалы"

Федеральный технопарк профессионального образования в Калуге примет финал чемпионата "Профессионалы", он состоится в августе, сообщает пресс-служба Института... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:11:00+03:00

2025-06-23T14:11:00+03:00

2025-06-23T14:11:00+03:00

калужская область

калуга

россия

нижний новгород

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Федеральный технопарк профессионального образования в Калуге примет финал чемпионата "Профессионалы", он состоится в августе, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. На площадке пройдут соревнования по 22 компетенциям в сфере промышленности. "В нашем технопарке лаборатории, охватывающие самые разные отрасли реального сектора экономики, среди них – машиностроение, электротехническая промышленность, атомная отрасль, сельское хозяйство. На площадке технопарка есть все ресурсы для проведения такого масштабного соревнования, как финал чемпионата "Профессионалы". Участники смогут продемонстрировать свое мастерство на самом современном оборудовании", – прокомментировала директор технопарка в Калуге Маргарита Скворцова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что финал чемпионата даст возможность обменяться опытом, наметить новые горизонты развития для системы среднего профессионального образования. Также Скворцова напомнила, что калужский технопарк в 2025 году принимал мероприятия регионального и итогового (межрегионального) этапов чемпионата "Профессионалы". Участниками финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге станут студенты колледжей и техникумов (основной зачет), молодые специалисты (индустриальный зачет), школьники старше 14 лет (юниоры) и представители дружественных государств (международный зачет). Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Федеральные технопарки профессионального образования открыты в Калуге и Нижнем Новгороде. Они представляют собой ресурсные центры подготовки кадров для системы среднего профессионального образования.

https://ria.ru/20250623/professionaly-2024806397.html

https://ria.ru/20250623/tekhnologii-2024779023.html

https://ria.ru/20250620/kaluga-2024217353.html

калуга

россия

нижний новгород

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калуга, россия, нижний новгород, чемпионат «профессионалы»