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СМИ раскрыли, как Каллас вызвала скандал в Израиле - РИА Новости, 23.06.2025
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15:14 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kallas-2024856399.html
СМИ раскрыли, как Каллас вызвала скандал в Израиле
СМИ раскрыли, как Каллас вызвала скандал в Израиле - РИА Новости, 23.06.2025
СМИ раскрыли, как Каллас вызвала скандал в Израиле
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал бурную реакцию в Израиле, пишет Bild. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:14:00+03:00
2025-06-23T15:14:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
израиль
иран
иерусалим
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал бурную реакцию в Израиле, пишет Bild."Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был "односторонним" и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю", — указывается в статье.Ранее Европейская служба внешних связей увидела признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые он взял на себя в рамках соглашения с ЕС. Как утверждает издание, Каллас планирует представить результаты этого обзора на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.По данным издания, глава дипломатии ЕС может предложить к обсуждению приостановку Соглашения о партнерстве от 2000 года, экономические санкции против Израиля или отмену таможенных льгот.Euractiv 16 июня указало на лицемерие в подходах Запада к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с Россией в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250623/izrail-2024840999.html
https://ria.ru/20250623/tramp-2024833128.html
https://ria.ru/20250623/agressiya-2024811269.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, израиль, иран, иерусалим, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Израиль, Иран, Иерусалим, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ раскрыли, как Каллас вызвала скандал в Израиле

Bild: доклад Каллас об Израиле раскритиковали еще до его официальной презентации

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал бурную реакцию в Израиле, пишет Bild.
"Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был "односторонним" и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю", — указывается в статье.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
США передали Ирану, что Израиль хочет завершить конфликт, пишет WSJ
Вчера, 14:18
Ранее Европейская служба внешних связей увидела признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые он взял на себя в рамках соглашения с ЕС. Как утверждает издание, Каллас планирует представить результаты этого обзора на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.
По данным издания, глава дипломатии ЕС может предложить к обсуждению приостановку Соглашения о партнерстве от 2000 года, экономические санкции против Израиля или отмену таможенных льгот.

Euractiv 16 июня указало на лицемерие в подходах Запада к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с Россией в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ: Трамп решил нанести удары по Ирану на основе "вайбов"
Вчера, 13:47
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Путин: агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований, заявил Путин
Вчера, 12:43
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреИзраильИранИерусалимКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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