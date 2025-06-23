СМИ раскрыли, как Каллас вызвала скандал в Израиле
Bild: доклад Каллас об Израиле раскритиковали еще до его официальной презентации
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал бурную реакцию в Израиле, пишет Bild.
"Ответ правительства в Иерусалиме пришел незамедлительно: доклад ЕС был "односторонним" и представлял собой пример двойных стандартов ЕС по отношению к Израилю", — указывается в статье.
Ранее Европейская служба внешних связей увидела признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые он взял на себя в рамках соглашения с ЕС. Как утверждает издание, Каллас планирует представить результаты этого обзора на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.
По данным издания, глава дипломатии ЕС может предложить к обсуждению приостановку Соглашения о партнерстве от 2000 года, экономические санкции против Израиля или отмену таможенных льгот.
Euractiv 16 июня указало на лицемерие в подходах Запада к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с Россией в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.
Euractiv 16 июня указало на лицемерие в подходах Запада к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с Россией в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.