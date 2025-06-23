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Каллас отчиталась о выполнении инициативы ЕС по боеприпасам для Киева - РИА Новости, 23.06.2025
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11:34 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/kallas-2024783410.html
Каллас отчиталась о выполнении инициативы ЕС по боеприпасам для Киева
Каллас отчиталась о выполнении инициативы ЕС по боеприпасам для Киева - РИА Новости, 23.06.2025
Каллас отчиталась о выполнении инициативы ЕС по боеприпасам для Киева
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:34:00+03:00
2025-06-23T11:34:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов. "Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в 2 миллиона боеприпасов", - сказала она перед началом в Брюсселе очередной встречи глав МИД стран Евросоюза. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250623/nato-2024750742.html
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в мире, россия, украина, киев, кайя каллас, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Кайя Каллас, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Каллас отчиталась о выполнении инициативы ЕС по боеприпасам для Киева

Каллас заявила о выполнении 80 процентов инициативы ЕС по боеприпасам для Киева

© Getty Images / WPA PoolГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Getty Images / WPA Pool
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов.
"Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в 2 миллиона боеприпасов", - сказала она перед началом в Брюсселе очередной встречи глав МИД стран Евросоюза.
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В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаКиевКайя КалласСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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