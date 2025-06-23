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ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана

ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана - РИА Новости, 23.06.2025

ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана

Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный залп со стороны Ирана и предписала населению в ряде районов находиться в убежищах, сообщила армейская... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:43:00+03:00

2025-06-23T11:43:00+03:00

2025-06-23T11:43:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный залп со стороны Ирана и предписала населению в ряде районов находиться в убежищах, сообщила армейская пресс-служба. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. По данным израильской системы оповещения, ракетный удар ожидается по северу страны.

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте