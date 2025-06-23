Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/izrail-2024787777.html
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана
Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный залп со стороны Ирана и предписала населению в ряде районов находиться в убежищах, сообщила армейская... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:43:00+03:00
2025-06-23T11:43:00+03:00
в мире
израиль
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023514719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6177529d7da1047d40d7b67152f57a5d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный залп со стороны Ирана и предписала населению в ряде районов находиться в убежищах, сообщила армейская пресс-служба. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. По данным израильской системы оповещения, ракетный удар ожидается по северу страны.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023514719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_945e12a67cbdb3778fb53c8c92fb11ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный залп из Ирана

Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный залп со стороны Ирана

© AP Photo / Leo CorreaОтражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия Израиля зафиксировала еще один ракетный залп со стороны Ирана и предписала населению в ряде районов находиться в убежищах, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угроз. После получения оповещения населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
По данным израильской системы оповещения, ракетный удар ожидается по северу страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала