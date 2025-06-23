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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 23.06.2025
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля в связи с запуском ракет из Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:28:00+03:00
2025-06-23T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля в связи с запуском ракет из Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад в нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных с территории Ирана в сторону государства Израиль. Населению необходимо следовать указаниям командования тыла. В настоящее время ВВС Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги