https://ria.ru/20250623/izrail-2024727407.html

В Тель-Авиве включили сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве включили сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 23.06.2025

В Тель-Авиве включили сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана, передает... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:16:00+03:00

2025-06-23T03:16:00+03:00

2025-06-23T03:31:00+03:00

тель-авив

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023481039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9388a54bc103a8c086b14edbb8675309.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля.

тель-авив

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тель-авив, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, израиль