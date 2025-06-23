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ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 23.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале о пуске ракет из Ирана, израильские силы ПВО ведут их перехват. РИА Новости, 23.06.2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале о пуске ракет из Ирана, израильские силы ПВО ведут их перехват."Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Системы защиты работают для перехвата угроз", - сообщила ЦАХАЛ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте