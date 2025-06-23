https://ria.ru/20250623/izrail-2024724744.html

Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль

Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль - РИА Новости, 23.06.2025

Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль

Израиль, похоже, не готов к ответным действиям Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, при этом в Тегеране уже заявили об отсутствии... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:37:00+03:00

2025-06-23T02:37:00+03:00

2025-06-23T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Израиль, похоже, не готов к ответным действиям Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, при этом в Тегеране уже заявили об отсутствии преград для атак в том числе по военным базам США, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Иран уже начал атаковать Израиль. В качестве ответа было выпущено более 24 ракет, если я правильно помню. Израиль, похоже, к этому не готов. Прежде всего, существует большая угроза территории Израиля. Иран уже объявил, что, раз США атаковали их территорию, больше нет преград для атак по военным базам США в Западной Азии", - сказала Кнайсль. Она также отметила, что Иран, несмотря на эскалацию в регионе, в последние несколько дней поддерживал контакты как с США и Китаем, так и с Россией, поэтому, "если есть здравомыслящие люди, то еще может быть пространство для маневра" в плане возвращения к переговорам с США о ядерной сделке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html

https://ria.ru/20250623/iran-2024715335.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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