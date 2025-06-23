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Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль - РИА Новости, 23.06.2025
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02:37 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/izrail-2024724744.html
Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль
Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль - РИА Новости, 23.06.2025
Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль
Израиль, похоже, не готов к ответным действиям Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, при этом в Тегеране уже заявили об отсутствии... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:37:00+03:00
2025-06-23T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Израиль, похоже, не готов к ответным действиям Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, при этом в Тегеране уже заявили об отсутствии преград для атак в том числе по военным базам США, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Иран уже начал атаковать Израиль. В качестве ответа было выпущено более 24 ракет, если я правильно помню. Израиль, похоже, к этому не готов. Прежде всего, существует большая угроза территории Израиля. Иран уже объявил, что, раз США атаковали их территорию, больше нет преград для атак по военным базам США в Западной Азии", - сказала Кнайсль. Она также отметила, что Иран, несмотря на эскалацию в регионе, в последние несколько дней поддерживал контакты как с США и Китаем, так и с Россией, поэтому, "если есть здравомыслящие люди, то еще может быть пространство для маневра" в плане возвращения к переговорам с США о ядерной сделке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html
https://ria.ru/20250623/iran-2024715335.html
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в мире, сша, иран, израиль, карин кнайсль, дональд трамп, аббас аракчи, оон, санкт-петербургский государственный университет, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Карин Кнайсль, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, Санкт-Петербургский государственный университет, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль не готов к ответным действиям Ирана, заявила Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Израиль не готов к ответным действиям Ирана

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРуководитель центра "G.O.R.K.I." Карин Кнайсль
Руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Руководитель центра "G.O.R.K.I." Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Израиль, похоже, не готов к ответным действиям Ирана после ударов США по ядерным объектам на иранской территории, при этом в Тегеране уже заявили об отсутствии преград для атак в том числе по военным базам США, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Иран уже начал атаковать Израиль. В качестве ответа было выпущено более 24 ракет, если я правильно помню. Израиль, похоже, к этому не готов. Прежде всего, существует большая угроза территории Израиля. Иран уже объявил, что, раз США атаковали их территорию, больше нет преград для атак по военным базам США в Западной Азии", - сказала Кнайсль.
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Медведев прокомментировал удары Израиля по Ирану
13 июня, 13:02
Она также отметила, что Иран, несмотря на эскалацию в регионе, в последние несколько дней поддерживал контакты как с США и Китаем, так и с Россией, поэтому, "если есть здравомыслящие люди, то еще может быть пространство для маневра" в плане возвращения к переговорам с США о ядерной сделке.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран призвал СБ ООН принять меры против США и Израиля
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
 
В миреСШАИранИзраильКарин КнайсльДональд ТрампАббас АракчиООНСанкт-Петербургский государственный университетМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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