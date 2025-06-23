https://ria.ru/20250623/italyanets-2024966498.html

Переехавший в Курск итальянец получил российское гражданство

Переехавший в Курск итальянец получил российское гражданство - РИА Новости, 23.06.2025

Переехавший в Курск итальянец получил российское гражданство

Приехавший в Курск несколько лет назад гражданин Италии по имени Джузеппе принял присягу и получил гражданство Российской Федерации, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:53:00+03:00

2025-06-23T21:53:00+03:00

2025-06-23T21:53:00+03:00

россия

курск

италия

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КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Приехавший в Курск несколько лет назад гражданин Италии по имени Джузеппе принял присягу и получил гражданство Российской Федерации, сообщили в УМВД России по Курской области. "В Курске прошла торжественная церемония принятия Присяги гражданина Российской Федерации гражданином Италии. Джузеппе родился в Неаполе и является дипломированным психологом. В Курск приехал несколько лет назад и стал преподавать родной итальянский язык. Произнося слова присяги, он поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан, исполнять установленные обязанности на благо страны и общества", – сообщили в Telegram-канале полиции по региону.Отмечается, что за время проживания в России Джузеппе искренне полюбил страну, ее историю и традиции. "Получая паспорт гражданина Российской Федерации он признался: "Я знаю Россию и горжусь этим", – говорится в сообщении. По информации УМВД, в 2025 году подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Курской области принято, восстановлено и признано в гражданстве Российской Федерации около 500 граждан иных стран, которые по разным обстоятельствам приехали в регион и решили остаться там жить и работать.

https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html

россия

курск

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курск, италия