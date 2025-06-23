Переехавший в Курск итальянец получил российское гражданство
Приехавший в Курск гражданин Италии принял присягу и получил гражданство России
Российский паспорт. Архивное фото
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КУРСК, 23 июн – РИА Новости. Приехавший в Курск несколько лет назад гражданин Италии по имени Джузеппе принял присягу и получил гражданство Российской Федерации, сообщили в УМВД России по Курской области.
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"В Курске прошла торжественная церемония принятия Присяги гражданина Российской Федерации гражданином Италии. Джузеппе родился в Неаполе и является дипломированным психологом. В Курск приехал несколько лет назад и стал преподавать родной итальянский язык. Произнося слова присяги, он поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан, исполнять установленные обязанности на благо страны и общества", – сообщили в Telegram-канале полиции по региону.
Отмечается, что за время проживания в России Джузеппе искренне полюбил страну, ее историю и традиции.
"Получая паспорт гражданина Российской Федерации он признался: "Я знаю Россию и горжусь этим", – говорится в сообщении.
По информации УМВД, в 2025 году подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Курской области принято, восстановлено и признано в гражданстве Российской Федерации около 500 граждан иных стран, которые по разным обстоятельствам приехали в регион и решили остаться там жить и работать.
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