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В Италии осудили арест Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025
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12:01 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/italiya-2024793579.html
В Италии осудили арест Карапетяна
В Италии осудили арест Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025
В Италии осудили арест Карапетяна
Арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна показывает истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, приведшей к власти нынешнее... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:01:00+03:00
2025-06-23T12:01:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
преследование карапетяна в армении
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РИМ, 23 июн - РИА Новости. Арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна показывает истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, приведшей к власти нынешнее руководство Армении, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. "Очевидно, что этот арест мотивирован идеологическим замыслом и ненавистью к глубоким христианским корням Армении. Все это демонстрирует истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, которая привела к власти в Армении тех, кто решил распродать суверенитет своей страны и, следовательно, отречься от ценностей, на которых основана эта древняя нация", - сказал РИА Новости эксперт. Коменчини выразил надежду, что после ареста Карапетяна армянский народ выйдет на улицы и продемонстрирует свою "достоинство и упорство". Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Италии осудили арест Карапетяна

Коменчини: арест Карапетяна показывает сущность правительства Армении

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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РИМ, 23 июн - РИА Новости. Арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна показывает истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, приведшей к власти нынешнее руководство Армении, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
"Очевидно, что этот арест мотивирован идеологическим замыслом и ненавистью к глубоким христианским корням Армении. Все это демонстрирует истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, которая привела к власти в Армении тех, кто решил распродать суверенитет своей страны и, следовательно, отречься от ценностей, на которых основана эта древняя нация", - сказал РИА Новости эксперт.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Эксперт назвал причину ареста Карапетяна
21 июня, 20:22
Коменчини выразил надежду, что после ареста Карапетяна армянский народ выйдет на улицы и продемонстрирует свою "достоинство и упорство".
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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