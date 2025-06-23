https://ria.ru/20250623/italiya-2024793579.html

В Италии осудили арест Карапетяна

В Италии осудили арест Карапетяна - РИА Новости, 23.06.2025

В Италии осудили арест Карапетяна

Арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна показывает истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, приведшей к власти нынешнее... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:01:00+03:00

2025-06-23T12:01:00+03:00

2025-06-23T12:01:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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РИМ, 23 июн - РИА Новости. Арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна показывает истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, приведшей к власти нынешнее руководство Армении, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. "Очевидно, что этот арест мотивирован идеологическим замыслом и ненавистью к глубоким христианским корням Армении. Все это демонстрирует истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, которая привела к власти в Армении тех, кто решил распродать суверенитет своей страны и, следовательно, отречься от ценностей, на которых основана эта древняя нация", - сказал РИА Новости эксперт. Коменчини выразил надежду, что после ареста Карапетяна армянский народ выйдет на улицы и продемонстрирует свою "достоинство и упорство". Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

армения

россия

ереван

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