В Италии осудили арест Карапетяна
Коменчини: арест Карапетяна показывает сущность правительства Армении
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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РИМ, 23 июн - РИА Новости. Арест армянского предпринимателя Самвела Карапетяна показывает истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, приведшей к власти нынешнее руководство Армении, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
"Очевидно, что этот арест мотивирован идеологическим замыслом и ненавистью к глубоким христианским корням Армении. Все это демонстрирует истинную сущность "отравленного яблока" цветной революции, которая привела к власти в Армении тех, кто решил распродать суверенитет своей страны и, следовательно, отречься от ценностей, на которых основана эта древняя нация", - сказал РИА Новости эксперт.
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Коменчини выразил надежду, что после ареста Карапетяна армянский народ выйдет на улицы и продемонстрирует свою "достоинство и упорство".
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
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