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ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
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10:17 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/istrebiteli-2024761302.html
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране - РИА Новости, 23.06.2025
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по пусковым ракетным установкам и складам ракет класса "земля-земля" в районе иранского города... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:17:00+03:00
2025-06-23T10:17:00+03:00
в мире
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рафаэль гросси
дональд трамп
крейг мюррей
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по пусковым ракетным установкам и складам ракет класса "земля-земля" в районе иранского города Керманшах, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Более 15 истребителей ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по иранскому региону Керманшах, уничтожив несколько пусковых установок, которые были нацелены на территорию государства Израиль и мест, где хранились ракеты класса "земля-земля", - говорится в сообщении. Ранее в ЦАХАЛ заявляли о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры в Керманшахе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1.2 тысяч получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html
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в мире, иран, израиль, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, армия обороны израиля (цахал), магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране

ЦАХАЛ: истребители ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные осматривают место, где упала ракета, выпущенная из Ирана, в Нес-Ционе
Израильские военные осматривают место, где упала ракета, выпущенная из Ирана, в Нес-Ционе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные осматривают место, где упала ракета, выпущенная из Ирана, в Нес-Ционе
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по пусковым ракетным установкам и складам ракет класса "земля-земля" в районе иранского города Керманшах, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Более 15 истребителей ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по иранскому региону Керманшах, уничтожив несколько пусковых установок, которые были нацелены на территорию государства Израиль и мест, где хранились ракеты класса "земля-земля", - говорится в сообщении.
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
Ранее в ЦАХАЛ заявляли о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры в Керманшахе.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США
09:06
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1.2 тысяч получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
В миреИранИзраильСШАРафаэль ГроссиДональд ТрампКрейг МюррейАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)МАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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