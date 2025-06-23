ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по пусковым установкам в Иране
ЦАХАЛ: истребители ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам Ирана
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные осматривают место, где упала ракета, выпущенная из Ирана, в Нес-Ционе
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные осматривают место, где упала ракета, выпущенная из Ирана, в Нес-Ционе
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по пусковым ракетным установкам и складам ракет класса "земля-земля" в районе иранского города Керманшах, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Более 15 истребителей ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по иранскому региону Керманшах, уничтожив несколько пусковых установок, которые были нацелены на территорию государства Израиль и мест, где хранились ракеты класса "земля-земля", - говорится в сообщении.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
16 июня, 15:42
Ранее в ЦАХАЛ заявляли о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры в Керманшахе.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1.2 тысяч получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.