https://ria.ru/20250623/istoriya-2024740344.html

Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский

Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский - РИА Новости, 23.06.2025

Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский

Единый государственный учебник по истории для школ, техникумов и колледжей будет постоянно дополняться и совершенствоваться, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:57:00+03:00

2025-06-23T07:57:00+03:00

2025-06-23T10:48:00+03:00

общество

россия

владимир мединский

сергей кравцов

владимир путин

мгимо

российская академия наук

создание в россии нового учебника по истории

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Единый государственный учебник по истории для школ, техникумов и колледжей будет постоянно дополняться и совершенствоваться, написал в своем Telegram-канале один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский. Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с авторами учебника. "Подведены итоги работы над единым учебником истории для школ, техникумов и колледжей. 16 книг. Большой труд", - сообщил Мединский. Он отметил, что работа над единым госучебником была бы невозможна без четко поставленных президентом задач. Мединский выразил благодарность со-редакторам ректору МГИМО Анатолию Торкунову и научному руководителю Института всеобщей истории РАН Александру Чубарьяну, а также министру просвещения РФ Сергею Кравцову. "Учебник - окно в мир истории, он связан с большим массивом архивных и музейных документов, фильмов, лекций. Он будет постоянно дополняться и совершенствоваться", - подчеркнул Мединский. Единый учебник по истории для 10-11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов 22 июня сообщил, что новые учебники по истории для 5-7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html

https://ria.ru/20250622/medinskiy-2024669986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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