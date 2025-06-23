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Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский - РИА Новости, 23.06.2025
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07:57 23.06.2025 (обновлено: 10:48 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/istoriya-2024740344.html
Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский
Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский - РИА Новости, 23.06.2025
Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский
Единый государственный учебник по истории для школ, техникумов и колледжей будет постоянно дополняться и совершенствоваться, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:57:00+03:00
2025-06-23T10:48:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
сергей кравцов
владимир путин
мгимо
российская академия наук
создание в россии нового учебника по истории
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Единый государственный учебник по истории для школ, техникумов и колледжей будет постоянно дополняться и совершенствоваться, написал в своем Telegram-канале один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский. Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с авторами учебника. "Подведены итоги работы над единым учебником истории для школ, техникумов и колледжей. 16 книг. Большой труд", - сообщил Мединский. Он отметил, что работа над единым госучебником была бы невозможна без четко поставленных президентом задач. Мединский выразил благодарность со-редакторам ректору МГИМО Анатолию Торкунову и научному руководителю Института всеобщей истории РАН Александру Чубарьяну, а также министру просвещения РФ Сергею Кравцову. "Учебник - окно в мир истории, он связан с большим массивом архивных и музейных документов, фильмов, лекций. Он будет постоянно дополняться и совершенствоваться", - подчеркнул Мединский. Единый учебник по истории для 10-11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов 22 июня сообщил, что новые учебники по истории для 5-7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
https://ria.ru/20250621/uchebniki-2024546183.html
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общество, россия, владимир мединский, сергей кравцов, владимир путин, мгимо, российская академия наук, создание в россии нового учебника по истории, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Мединский, Сергей Кравцов, Владимир Путин, МГИМО, Российская академия наук, Создание в России нового учебника по истории, Социальный навигатор, СН_Образование
Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский

Мединский: учебник истории будет постоянно дополняться и совершенствоваться

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Единый государственный учебник по истории для школ, техникумов и колледжей будет постоянно дополняться и совершенствоваться, написал в своем Telegram-канале один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с авторами учебника.
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Мединский назвал сроки появления новых учебников в школах
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"Подведены итоги работы над единым учебником истории для школ, техникумов и колледжей. 16 книг. Большой труд", - сообщил Мединский.
Он отметил, что работа над единым госучебником была бы невозможна без четко поставленных президентом задач. Мединский выразил благодарность со-редакторам ректору МГИМО Анатолию Торкунову и научному руководителю Института всеобщей истории РАН Александру Чубарьяну, а также министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
"Учебник - окно в мир истории, он связан с большим массивом архивных и музейных документов, фильмов, лекций. Он будет постоянно дополняться и совершенствоваться", - подчеркнул Мединский.
Единый учебник по истории для 10-11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов 22 июня сообщил, что новые учебники по истории для 5-7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
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ОбществоРоссияВладимир МединскийСергей КравцовВладимир ПутинМГИМОРоссийская академия наукСоздание в России нового учебника по историиСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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