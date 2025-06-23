Единый учебник по истории будет постоянно дополняться, заявил Мединский
Мединский: учебник истории будет постоянно дополняться и совершенствоваться
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Единый государственный учебник по истории для школ, техникумов и колледжей будет постоянно дополняться и совершенствоваться, написал в своем Telegram-канале один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с авторами учебника.
"Подведены итоги работы над единым учебником истории для школ, техникумов и колледжей. 16 книг. Большой труд", - сообщил Мединский.
Он отметил, что работа над единым госучебником была бы невозможна без четко поставленных президентом задач. Мединский выразил благодарность со-редакторам ректору МГИМО Анатолию Торкунову и научному руководителю Института всеобщей истории РАН Александру Чубарьяну, а также министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
"Учебник - окно в мир истории, он связан с большим массивом архивных и музейных документов, фильмов, лекций. Он будет постоянно дополняться и совершенствоваться", - подчеркнул Мединский.
Единый учебник по истории для 10-11 классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года. Кравцов 22 июня сообщил, что новые учебники по истории для 5-7 классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
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