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По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV - РИА Новости, 23.06.2025
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:24:00+03:00
2025-06-23T20:24:00+03:00
2025-06-23T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV.Ранее ВС Ирана подтвердили, что нанесли ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре, по их словам, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана."Пока три ракеты ударили базу "Аль-Удейд", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
2025-06-23T20:24
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, катар, сша, иран, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Катар, США, Иран, Удар Ирана по американской базе в Катаре
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV
Press TV: по меньшей мере 3 иранские ракеты поразили американскую базу в Катаре