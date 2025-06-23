https://ria.ru/20250623/iran-2024951048.html

По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV

По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV - РИА Новости, 23.06.2025

По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV

По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:24:00+03:00

2025-06-23T20:24:00+03:00

2025-06-23T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV.Ранее ВС Ирана подтвердили, что нанесли ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре, по их словам, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана."Пока три ракеты ударили базу "Аль-Удейд", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана 2025-06-23T20:24 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, катар, сша, иран, удар ирана по американской базе в катаре