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По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV - РИА Новости, 23.06.2025
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20:24 23.06.2025 (обновлено: 20:56 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024951048.html
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV - РИА Новости, 23.06.2025
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:24:00+03:00
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в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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удар ирана по американской базе в катаре
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV.Ранее ВС Ирана подтвердили, что нанесли ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре, по их словам, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана."Пока три ракеты ударили базу "Аль-Удейд", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, катар, сша, иран, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Катар, США, Иран, Удар Ирана по американской базе в Катаре
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает Press TV

Press TV: по меньшей мере 3 иранские ракеты поразили американскую базу в Катаре

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV.
Ранее ВС Ирана подтвердили, что нанесли ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре, по их словам, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана.
«
"Пока три ракеты ударили базу "Аль-Удейд", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеКатарСШАИранУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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